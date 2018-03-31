Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года: за «коммуналку» можно платить по-новому, а на деревянный дом дадут льготный кредит

СЕГОДНЯ 19:45 2018-03-31T20:06:04+03:00

На покупку деревянного дома дадут льготный кредит - со скидкой в 5% годовых по сравнению с обычными условиями банка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В апреле вступают в силу важные изменения в российском законодательстве, которые реально отразятся на нашем кошельке

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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ СТАНУТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ

С 1 апреля социальные пенсии (их получают те, кто не заработал на обычную пенсию) будут проиндексированы на 2,9%. В среднем прибавка составит 255 рублей, а средний размер пенсии составит 9062 руб.

Также увеличится размер социальной пенсии и у тех, кому она полагается в связи с инвалидностью или потерей кормильца. У детей-инвалидов она вырастет в среднем до 13 410 руб., инвалидов с детства I группы - до 13 556 руб. Пенсии, которые получают семьи военнослужащих по случаю потери кормильца, подрастут до средних 10 746 руб.

ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКХ - БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В апреле нас ждут очередные изменения в порядке оплаты коммунальных услуг. Закон о так называемых прямых договорах прошел Госдуму и Совет Федерации. Осталась подпись президента, но в ней особо сомневаться не приходится, поскольку Владимир Путин сам и говорил на последней своей пресс-конференции, что управляющие компании в сфере ЖКХ надо «отрезать от денежного потока» коммунальных платежей. Закон начнет действовать сразу после подписания, предположительно - уже с первых чисел апреля.

Суть новшеств в том, что жильцы могут платить за «коммуналку» не через свою управляющую компанию (ДЕЗ, ТСЖ и т. п.), а напрямую. Заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло. Без посредников. Сейчас по похожей схеме мы оплачиваем электричество и стационарный телефон. Счета, скажем, в Москве приходят непосредственно от Мосэнергосбыта и МГТС - туда мы и платим.

Возможны два варианта перехода на прямые договора.

Вариант первый - принять такое решение могут сами жильцы многоэтажки на общем собрании собственников. На основе этого решения перезаключаются договора с поставщиками коммунальных благ. Сказать «а мы так не хотим» поставщики теперь не имеют права.

Вариант второй - от обратного. Ресурсники могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией. Это возможно, если у УК накопились долги перед поставщиками за два и более месяца. Как объясняют в Минстрое, куда-то бегать и подписывать какие-то бумаги в такой ситуации жильцам не надо - прямой договор будет заключен автоматически.

Зачем потребовалось что-то менять? Давно уже обсуждается проблема, связанная с тем, что УК нередко деньги с граждан собирают, а дальше по назначению их не перечисляют. Где-то прокручивают и задерживают оплату месяцами. Или вообще неожиданно объявляют о банкротстве. А уже собранные деньги при этом куда-то таинственно исчезают. Итог: целые дома объявляют неплательщиками и грозят отключить им, например, воду за долги. Притом что их жители ни в чем не виноваты - большинство все честно и вовремя заплатили. Для Подмосковья такие ситуации достаточно характерны.

В связи с этим и появилась идея убрать УК из цепочки платежей - без посредников надежнее. Нормально работающие «управляйки», впрочем, наказывать не будут. Если и самих жителей, и поставщиков ресурсов все устраивает, схема может остаться прежней.

Жильцы смогут платить за «коммуналку» не через свою управляющую компанию (ДЕЗ, ТСЖ и т. п.), а напрямуюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ ПОДОРОЖАЮТ

C 1 апреля вырастает стоимость отправки почтой некоторых видов корреспонденции. Подорожают заказные письма весом до 20 граммов — до 46 руб. (было, правда, всего на рубль дешевле — 45). Пересылка заказной бандероли весом до 100 граммов теперь стоит 66 руб. (было на 6 руб. меньше).

Стоимость простых писем и бандеролей не изменится.

ЛОТЕРЕЯ — НЕ ДЕТСКАЯ ИГРА

С 7 апреля участвовать в лотереях смогут только совершеннолетние граждане. Тем, кому не нет еще 18, ни обычные лотерейные билеты, ни электронные продавать больше не будут — это отныне запрещено. Так что пытать удачу теперь - как покупать спиртное, только с паспортом.

И выигрыш в лотерею также сможет получить только совершеннолетний. То есть если билетик купил взрослый, а потом передал его ребенку — так тоже нельзя.

Если выигрыш в лотерею составил более 15 тыс. руб., для получения его теперь также в придется предъявлять паспорт. Тут уже - всем, независимо от возраста.

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ НАРИСУЮТ «ВАФЛЮ»

С 28 апреля правила дорожного движения в очередной раз пополнятся новым пунктом. Уточняются правила выезда на перекресток, если там образовался затор. Границы участка, куда в таком случае заезжать нельзя, будут обозначаться «вафельницей». Это новый вид дорожной разметки — пересекающие друг друга под углом желтые линии. Не успел на свой сигнал светофора проехать «вафельницу» и создал помехи другим участникам движения — штраф 1 тыс. руб.

На эту «вафельницу» можно въезжать, только если там нет затора. Останавливаться нельзя - оштрафуютФото: Иван ПРОХОРОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ФИРМУ — ЖДИ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА

С 29 апреля немного упрощается порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уведомление о госрегистрации будет присылаться на электронную почту заявителя. Ехать в налоговую и получать его в бумажном виде больше не будет необходимости.

Если же документы на регистрацию подаются через многофункциональный центр, срок их рассмотрения уменьшится. Он будет таким же, как если бы заявление подавалось напрямую в налоговую (три рабочих дня). Связано это с тем, что МФЦ и Федеральная налоговая служба переходят на электронное взаимодействие при регистрации юрлиц и ИП, без дублирования документов на бумаге.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО! ПОД ЛЬГОТНЫЙ ПРОЦЕНТ

С 1 апреля начинает действовать новая правительственная программа. На покупку деревянного дома дадут льготный кредит - со скидкой в 5% годовых по сравнению с обычными условиями банка.

Тут, правда, не все просто. Дом должен быть обязательно заводского изготовления. А оборот предприятия-изготовителя - не менее 200 млн. руб. в год. То есть если дачу вам построила бригада узбекских рабочих из закупленного на стройрынке бруса, льготного кредита под это мероприятие не видать.

Минпромторг недоволен тем, что хотя деревянные дома у наших граждан очень даже пользуются спросом, строятся они в основном серым образом - непонятно кем, непонятно из каких материалов, без проектов и прочей документации. В то время как мощности домостроительных комбинатов сейчас загружены на 50 - 60%. Вот власти и хотят поддержать официальное заводское деревянное домостроение.

Гражданам, впрочем, тоже польза будет. Готовые сборные дома, которые можно достаточно быстро установить у себя на участке, и так пользуются популярностью. В том числе у подмосковных дачников. Нередко на такую покупку берется обычный потребительский кредит. Конечно, кредит по новой программе выгоднее.

По подсчетам экспертов, в условия программы вписываются более десятка компаний, предлагающих деревянные домокомплекты. Многие из них работают в том числе и в столице: «Зодчий», «Терем», Good Wood и т. п. По подсчетам Минпромторга, в среднем каркасный дом площадью 100 - 130 кв. м обойдется в 2,5 млн. руб. Но программа, очевидно, предполагает и как достаточно не дешевые варианты (клееный брус), так и достаточно демократичные (плиты МДФ) - см. «Важно».

ВАЖНО

На каких условиях дадут ссуду на деревянный дом

Обратиться за кредитом надо с 1 апреля по 30 ноября 2018 года.

Сумма кредита - до 3,5 млн. руб. Можно и больше, но уже на обычных условиях.

Необходимо будет внести предоплату - не менее 10% от суммы приобретаемого сборного дома.

Есть ограничения по материалу, из которого должен быть изготовлен дом. Это клееный или цельный брус и/или массивные панели из деревянных ламелей, а также панели с использованием ориентированно-стружечных или древесно-волокнистых плит средней плотности (плиты МДФ).

ЧТО ЕЩЕ

С 1 апреля в России вступят в силу утвержденные правительством новые ставки утилизационного сбора, что приведет к повышению цен на автомобили. Правда, подорожать должны только импортные машины. Автомобилей, собираемых в России, это не касается. Поэтому, на ценах собираемых в России авто, например, самых популярных марок – Lada и Hyundai – не отразится.

Зато поднимется стоимость у Toyota, некоторых Nissan, Skoda и многих других.

В понедельник, 2 апреля, в России начинается весенний призыв. Повестки из военкомата получат молодые люди 1991–2000 годов рождения, не имеющие отсрочки от призыва на военную службу. Попасть в армию смогут и те, кто ранее не прошли по здоровью.