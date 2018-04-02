2018-04-02T01:57:31+03:00
Общество

«Это не самый главный экзамен в вашей жизни»: Как подготовиться к ЕГЭ, когда нет ни времени, ни нервов

Пять секретов подготовки к ЕГЭ
Ксения КОНЮХОВА
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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До старта ЕГЭ осталось всего два месяца. Понятно, что кардинально поменять ситуацию за это время уже не получится - если ребенок 11 лет учился на тройки, глупо ждать, что на Едином экзамене он наберет все 100 баллов. Однако есть несколько приемов, как получить максимальный для себя результат.

1. Потренироваться в реальных условиях

Стоит сдать пробный экзамен. Это можно сделать онлайн - например, у Яндекса есть специальный сервис для сдачи ЕГЭ и ОГЭ (это выпускной экзамен в 9-м классе) по некоторым предметам. Но еще более эффективно другое - во многих городах сейчас есть Центры независимой диагностики, куда можно записаться на пробные экзамены по любым предметам. Например, проверить свои силы в формате ЕГЭ будет стоит 1380 рублей. Эти результаты не засчитываются при поступлении в вузы, зато ребенок сможет пройти всю процедуру от и до, включая металлоискатели, охранников, камеры наблюдения и выход в туалет только с сопровождающим. Полезно для тех, кто боится перенервничать на настоящем ЕГЭ, и тех, кто все-таки рассчитывает пронести телефон в класс.

Но что гораздо важнее - это результаты. В них указано, в каких темах есть пробелы, на что надо налечь перед экзаменом. К сожалению, школьные педагоги не всегда могут дать такую индивидуальную рекомендацию каждому ребенку.

2. Выйти за пределы привычного

Забивать на сложные задачи в ЕГЭ не стоит даже троечникам - за неправильный ответ лишних баллов не дадут, но и не оштрафуют.

Разбору олимпиадных задач и тем эссе посвящено много интернет-ресурсов. Начать можно с видео-консультаций, которые размещены на YouTube-канале Рособрнадзора. А для отработки навыков стоит заглянуть в открытый банк заданий ЕГЭ. Там выложены вопросы, в том числе и этого года.

3. Уточнить критерии

Надо крайне внимательно читать условия задания и писать в ответе именно то, что хотят увидеть экзаменаторы. А также стоит еще раз посмотреть критерии оценки ЕГЭ этого года. С каждым годом они чуть-чуть меняются, добавляются какие-то новые задания, уточняются требования к работам. Посмотреть критерии можно все там же - на сайте Федерального института педагогических измерений.

4. Проветрить голову

Очень многие ребята получают баллы ниже, чем могли бы, просто из-за нервов. Иногда надо просто отложить книжки и тетрадки в сторону и пойти погулять, чтобы дать информации улечься в голове.

Принципиально важно переключиться на какое-то другое занятие - то есть не заменить учебник другой книжкой и не переключиться с видеолекции на соцсети. А пойти на прогулку, встретиться с друзьями, выбраться куда-нибудь.

5. Родители, выдыхайте

Чаще всего атмосферу накаляют именно мамы с папами. Но 40 баллов по математике еще не означают, что чадо всю жизнь проработает дворником и умрет в одиночестве. Стоит сразу продумать несколько вариантов на все случаи жизни: куда подать документы, если результаты окажутся не такими хорошими, присмотреться к колледжам (они сейчас на подъеме, кстати). ЕГЭ - это далеко не самый главный экзамен в жизни, и его результаты - вовсе не гарантия дальнейшего ­счастья.

ВЗГЛЯД ПОДРОСТКА

«Последние год-два в школе обесцениваются»

Наталья МИЛЬКО, ученица 10-го класса московской школы:

Последние год-два в школе обесцениваются, потому что учеба превращается в решение вариантов ЕГЭ. Нас просто натаскивают на выполнение заданий - и больше ничего.

К тому же, чтобы решать эти самые варианты, нужно покупать специальные пособия, то есть на ЕГЭ делают деньги. А в книжных магазинах мы часто можем найти кучу ненужных книг, которые зачастую просто дублируют друг друга, не предлагая качественного материала. Например, в ЕГЭ по английскому языку русским школьникам предлагают работать с текстом, написанным для британских учеников, а это не под силу русскоговорящему подростку.

В то же время вокруг этого экзамена сгущаются краски и создается стрессовая атмосфера. Нас очень запугивают ЕГЭ, все - от учителей до родителей. Многие думают, что, если они не сдадут, для них случится конец света. Камеры видеонаблюдения и металлоискатели действительно очень пугают, становится страшно сделать лишнее движение. Но немного успокаивает то, что экзамен оценивают независимые эксперты, а не злая учительница, которая снизит оценку из-за личного отношения. Думаю, многие получают низкие результаты, просто потому что не берут на себя ответственность готовиться самостоятельно.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Оценки теперь никому не нужны»

Полина КРАВЕЦ

Как я сдавала ЕГЭ в 31 год.

В 31 год мне снова пришлось сесть за школьную парту и сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. С аттестатом меня в прошлом году развернули из приемной комиссии, сказали: «Ваши оценки теперь никому не нужны, несите баллы». Вы не подумайте, что я неуч какой-то, я вполне успешно училась на журфаке Иркутского госуниверситета, куда поступила на бюджет. Просто на пятом курсе перед самым дипломом я бросила универ - любовь и все такое, в общем, не до учебы было. А тут вдруг мне приспичило все-таки получить корочку. (Читать далее)

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