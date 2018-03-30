Аукцион с часами Хорошавина оказался фейком

СЕГОДНЯ 13:33 2018-03-30T14:15:07+03:00

Как стало известно "КП" Росимущество не занималось, и не занимается продажей часов Хорошавина. ФОТО Росимущество

А вот Бентли Континенталь GT губернатора Сахалинской области уйдет с молотка уже скоро

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Новость о том, что "Росимущество на 90% снизило стоимость коллекции элитных часов бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина" оказалась фейком.

- Да, действительно конфискованные эксклюзивные мужские карманные часы марки "Urwerk" Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8, серия которых ограничена 8 экземплярами, сейчас можно приобрести на аукционе за 1 миллиона 139 тысяч 290 рублей. Но к Хорошавину они никакого отношения не имеют. Их изъяли по решению суда, как незадекларированный товар, - заявили "Комсомолке" в Росимуществе.

В резолютивной части постановления Таганского суда от 25 марта 2015 года говорится, что партия из 22 импортных часов стоимостью 93 699 924 рублей изымается у компании "Новое время". Стоимость часов URWERK ref. UR1001, № 8PCSZII306, 2012 года выпуска, составляет 16 087 230 рублей.

С молотка уйдет автомобиль Хорошавина марки Бентли Континенталь GT. ФОТО Росимущество

Как стало известно "КП" продажей часов Хорошавина Росимущество не занималось, и не занимается. Коллекция экс-губернатора была передана судебными приставами в Гохран Минфина России.

Кстати, одних часов в коллекции Хорошавина оказалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей. Незадолго до задержания Хорошавин заказал очередные часы за 36 миллионов рублей, да не дождался их.

Желающим притронуться к вещам экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина электронный аукцион предлагает лишь автомобиль марки Бентли Континенталь GT шоколадного цвета за 6 миллионов 308 тысяч рублей. Не много, если учесть, что расточительный мздоимец брал его в 2014 году примерно десять миллионов рублей (сейчас цены на Бентли Континенталь GT в новом кузове начинаются от 15 миллионов).

Так часы Urwerk смотрятся на руке их обладателя. ФОТО аblogtowatch.com

- Торги на этот автомобиль пройдут 6-го апреля, а 7-го станет известен новый обладатель, - пояснили "КП" в Росимуществе.

Это означает, что заявки на аукцион подали как минимум два покупателя. Но еще не все потеряно, вы можете стать третьим и предложить свою цену.

Напомним, Хорошавин 9 февраля был осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за взятки.

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