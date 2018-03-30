Как устроена пожарная безопасность в ТЦ в других странах: Негорючие материалы, датчики повсюду и автоматика

СЕГОДНЯ 16:15 2018-03-30T16:26:20+03:00

B 2017 году в торгово-развлекательных центрах Нью-Йорк пожары были шесть раз Фото: EAST NEWS

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Италия

Несмотря на всю свою безалаберность во многих вопросах, жители Италии очень внимательно относятся к своей безопасности. Различные нормы, правила и требования к местам массового скопления людей расписаны очень подробно, а, главное - неукоснительно соблюдаются.

На весь четырехмиллионный Рим крупных торговых центров, по типу наших «Мег», «Вегасов» и «Рио», всего пять. А по всей Италии их около трехсот - как в одной лишь Москве. И не потому, что они не популярны, нет, народ валит толпами в магазины, кино и рестораны. Просто спроектировать, построить и содержать такой крупный объект действительно сложно. И провести его как «малый бизнес» точно не удастся. Придется вложить огромные средства в безопасность, в том числе противопожарную. И если общая площадь торговых помещений превышает 400 квадратных метров, то нормы, которые необходимо соблюсти, будут драконовскими.

О таких простых вещах, как огнетушители, указатели запасных входов и схемы эвакуации можно и не говорить. Они всегда находятся на свих местах. Но другие обязательные требования можно выполнить, только строя новый торговый центр в чистом поле за пределами города. И переделать под магазины старые здания практически не реально. Потому что в законе прописано все - необходимая ширина проходов и входных дверей, углы поворотов коридоров, максимальная высота потолков. В обязательном порядке здание должно иметь внешние лестницы из негорючего материала. Все двери - специальные, их нельзя открыть снаружи, зато чтобы выбраться на улицу достаточно просто навалиться на ярко-красный рычаг - никаких замков или ручек, которые трудно нашарить в дыму.

Отдельная тема - автоматические системы. Они обязательно должны включать в себя и функции оповещения, и механизмы пожаротушения и дымоудаления. Управление ими полностью автоматизировано, а отключить вручную не получится. Спасательные службы дистанционно следят за состоянием всех систем и в случае возгорания получают информацию о нем моментально.

Контроль за выполнением всех норм тоже очень жесткий. Не выполняются какие-либо требования, значит, центр работать не будет. Коррупция? Конечно, она в Италии тоже есть. Может быть, чтобы получить разрешение на строительство крупного магазина и надо «отстегнуть» нужным людям, но вот все нормы выполнять придется все равно.

…Чуть больше месяца назад на севере Италии полностью сгорел торговый центр «Парко Стелла». Площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров. Пострадавших нет…

США

Фотографироваться в торговых центрах в Америке – дело неблагодарное, в кадр непременно попадет ярко горящий указатель EXIT («выход»). На потолках – куча датчиков и разбрызгивателей, под потолком – вентиляционные и дымоотводные трубы. Потолок даже самого дорого универмага похож на инсталляцию то ли скульптора, то ли дизайнера-модерниста…

Все это можно увидеть в самом крупном в мире универмаге Macy`s, во флагманском здании которого, растянувшемся на целый нью-йоркский квартал, ежедневно посещают десятки тысяч человек. К услугам покупателей – 9 этажей, сотни отделов, кафе, сервисные службы. Конструкция не новая, ей уже более полутора веков. В последние полвека возгорания случались, но быстро ликвидировались. Эвакуации посетителей также проводились, пострадавших не было.

Статистика говорит сама за себя: в 2017 году в торгово-развлекательных центрах Нью-Йорк пожары были шесть раз. За все время погиб один человек - пожарный, когда под ним провалился пол. Что же обеспечивает такую статистику? Три важных принципа. Первый - наличие единого госоргана, осуществляющего как выработку стандартов, связанных с безопасностью жизни людей, так и проверку их соблюдения. Всех до единого: строительство, перепланировка, технологии перевода одного типа собственности в другую, противопожарная безопасность, эксплуатация всех типов построек. Вот и тушат пожарные пожары, а не осуществляют проверки, а непонятные компании не проводят экспертиз и не выдают разрешений на эксплуатацию торговых центров, школ или больниц.

Второй – подготовка персонала. Ни на должность охранника, ни на должность сотрудника информслужбы ТРЦ документы у претендента даже и не будут принимать, если у него отсутствует сертификат пожарной безопасности. Получить сертификат можно, пройдя соответствующий подготовительный курс. И только в госведомстве.

И последнее. Ни одна страховая компания в США не выдаст полис магазину, в котором нет противопожарной сигнализации, или просто исключит из договора компенсации убытков, причиненных огненной стихией.

Финляндия

«Камппи» - один из крупнейших торговых центров города Хельсинки. Для строительства гигантского комплекса в самом центре города, неподалеку от вокзала пришлось снести и частично перестроить целый квартал финской столицы. В здании высотой в 7 этажей, площадь которого превышает 135 тысяч кв.м., размещаются свыше 140 магазинов и несколько десятков кафе и ресторанов.

Даже если покупать ничего не нужно, пройти мимо «Камппи», живя в центре столицы, сложно — на его подземных уровнях расположены два автобусных терминала и одноименная станция метро.

По словам представителя управляющей компании, еженедельно торговый центр посещают не менее 730 тысяч человек, в год — более 45 миллионов. При такой посещаемости и наличии внутри транспортной инфраструктуры требования к пожарной безопасности здесь, по заверениям сотрудников управляющей компании, очень высокие. Основа всего — максимально возможное использование негорючих материалов. Все здание буквально нашпиговано датчиками пожарной и дымовой сигнализации. Для этого же используются управляемые из единого центра камеры видеонаблюдения. Все системы постоянно тестируются в автоматическом режиме или ручном режиме. Их эксплуатацией занимаются специализированные охранные фирмы.

Для ликвидации очага задымления или возгорания используется сочетание локальных и централизованных средств пожаротушения: огнетушители, рукава, системы распыления воды. Приоритет отдается автоматике: человек в экстремальных ситуациях порой ведет себя непредсказуемо.

Подготовили Иван СЫСОЕВ (Рим), Алексей ОСИПОВ (Нью-Йорк), Алексей ВАРЕНОВ (Хельсинки).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заманить и не отпускать: в чем опасность торговых центров

Каждому случалось блуждать среди бутиков — причем не по своей воле. Эскалатор или лифт еще отыскать надо. Случись что, как отсюда выбираться в дыму?

- Давайте не будем лукавить, у зданий ТЦ есть свои особенности. Тут главная задача — заманить посетителя и как можно дольше его не отпускать, сделать так, чтобы человеческие потоки циркулировали по коридорам и этажам, - говорит архитектор Андрей Асадов. - Поэтому вы не встретите в ТЦ прямых сквозных проходов, они спроектированы так, чтобы ваша траектория движения была максимально длинной и сложной. Вспомните, в магазине IKEA вы идете буквально змейкой (подробности)

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