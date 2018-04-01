«Бурановские бабушки» лечатся травами и разговаривают с огурцами

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-01T01:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Окончание. Начало см. Часть 1

В первой части Саша, чтобы спасти мужа подруги от сглаза, отправляется искать сильного врачевателя. Знакомится с молодым целителем Алексеем, космоэнергетом Максимом и самой известной знахаркой республики - бабой Зиной.

«Я не волшебник, я только удмурт»

- Зачем вы пишете, что Удмуртия - страна колдунов? Это полная чушь! - возмущается женщина-эксперт, которая много лет занимается изучением удмуртской культуры и фольклора. Она запретила упоминать свое имя, решив, возможно, небезосновательно, что журналисты не справятся с такой тонкой и деликатной темой, как магия. - Проблема магии и связанных с нею людей - это не только проблема Удмуртии. Колдуны есть у любого народа, и не только в России, не надо вешать ярлыки.

Все в Удмуртии перемешано. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Я понимаю ее возмущение. Удмурты - многострадальный народ. Их в предыдущие века ломали, как палку через коленку: жрецов, интеллигенцию уничтожали и репрессировали, священные рощи (здесь молились богу неба - Инмару) вырубали. И при каждом удобном случае припоминают знаменитое «Мултанское дело»: когда в конце XIX века местных крестьян обвинили в человеческих жертвоприношениях. Мол, язычники, чернокнижники, убийцы! Потом выяснилось, что мужичков подставили кровожадные завистники из соседней деревни. Не без помощи писателя Короленко невинных оправдали. Но осадочек, как говорится, остался - и волочится шлейфом сквозь века.

Главный жрец Удмуртии в своем имении «Мумы дор» - в переводе с удмуртского «родительский дом». Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Когда я училась в школе, «вотяк» было ругательным словом...

Но сейчас ситуация поменялась. По моим ощущениям, в республике национальный ренессанс. Все местное в моде. Открывается множество завязанных на удмуртских древностях туристических точек - где можно на предметы быта посмотреть, перепечей (блюдо типа ватрушек, вкуснятина! - Авт.) попробовать, да хоть свадьбу по национальному обычаю сыграть. Даже свой верховный жрец появился - милейший дядечка Николай Михайлов. Бывший кагэбэшник, прошедший Афган, - ну так получилось. В его родовое имение «Мумы дор» под Ижевском теперь детей целыми классами возят - погладить козочек и барашков, в куале побывать (это избушка-святилище с отверстием для выпускания дыма в центре), посмотреть, как молится жрец в священной роще о мире во всем мире.

И не последнюю роль в возрождении интереса к Удмуртии сыграли знаменитые «Бурановские бабушки». Побывать в республике и не съездить к ним - нонсенс! Может, они знают секрет, почему здесь много знахарей?

На гастрольные доходы "Бурановские бабушки" построили в родном селе православный храм. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645280" frameborder="0"></iframe> Верховный жрец Удмуртии Николай Михайлов.

Подмена «бабушек»

- В прошлом году нам на восьмерых было 576 лет, - кокетничают чинно сидящие в ряд на стульчиках старушки-одуванчики. - Не, по врачам и не ходим. Стационар у нас закрыли. Только два дня в неделю врач прием ведет. Нам жалко его, замученный. Так что держимся. Только Пугачева (Наталья, самая старшая из бабушек, ей 82 года. - Авт.) у нас сейчас в больнице - на профилактике!

Кстати, официальное название «Бурановские бабушки» у колоритного коллектива отобрали. Кончился контракт с продюсерами. Так что не обманывайтесь: теперь под этим названием путешествуют по стране совсем другие старушки - не те, что представляли Россию на «Евровидении» в Баку. А наши бабушки, настоящие, не поддельные, далеко с гастролями не ездят и называются «Бабушки из Бураново». Но на шоу-бизнес зла не держат. И очень рады, что участие в заморском конкурсе помогло исполнению их мечты - строительству в родном Буранове православного храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645281" frameborder="0"></iframe> Веселые «Бурановские бабушки».

- К знахарям ходите?

- Да мы сами знахари уже, - отмахивается 79-летняя баба Галя Конева. - Все тебе рассказывать? Не только травы пьем. Еще капли специальные, которые в ветеринарной аптеке продают (они вообще-то разрабатывались как лекарство от радиации для животных. - Авт.). Мочу пили. А что? Она всем подходит - своя же! Курочек держим, козочек, как лето наступает, в земле возимся - это все помогает.

- Она с огурцами разговаривает, - хихикают другие бабули. - И с петухом своим!

Ничего наших старушек не берет, а ведь они по несколько операций перенесли, у некоторых и онкология была!

- Рецепты семья передала, - продолжает бабушка Галя. - Все под ногами есть - главное, знать, что от чего. В детстве, помню, как закашляем, родители веники заваривали. Вели нас в баню, между ног зажимали и этой грязной водой поили: как тут не запомнишь, что березовые листья от простуды.

- Есть у нас в Буранове одна знахарка, да мы не особо к ней ходим. Лучше уж к батюшке в храм, - кивает художественный руководитель «Бабушек» Ольга Туктарева. - Хотя глубоко язычество в нас сидит. Курочку надо сварить - просим прощения у курочки...

«Бурановские бабушки» и сейчас выступают - правда, под другим названием. Фото: личный архив Александры Рукобратской

- Бабуль, а вы кому в храме-то молитесь? - на прощание шепчем на ушко одной из бурановских старушек.

- Так Инмару, голубчики, Инмару, - заулыбалась в ответ она. (Так по-удмуртски называют Иисуса Христа.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645282" frameborder="0"></iframe> С врачами в селе проблема - бабушки лечат себя сами.

Володя предсказывает будущее России

Завариваю траву, которую подарил мне Владимир - он живет в соседнем от «бабушек» селе Малая Пурга. По Володе сразу видно, что он деревенский колдун (хиромант, травник). И провидец. Худющий, скулы, а уж взгляд...

- Ну что, у вас в Москве уже построили огромный олимпийский спортивный комплекс? - сверкает глазом Володя. - Такой овальный, похожий на колизей? Будущее России - за спортом. Он для многих станет основной профессией - и очень доходной. В Подмосковье построят завод «Панасоник». Кругом будут роботы...

С деревенским колдуном Владимиром. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ.

В общем, судя по предсказаниям Володи, все у нас в России будет неплохо. Даже очень хорошо. В отличие от судьбы самого Володи: он почему-то уверен, что будет растерзан толпой.

Я уже спокойно реагирую на подобные рассказы. Ну а что? Может, и правда человек лучше свою судьбу знает. Сам себя, считай, программирует. Но почему-то совсем не хочется тащить к Володе свою подругу Олю и ее «заколдованного» мужа.

Звоню ей: надо решать, куда все-таки поедем супруга лечить?

- Саш, поздно, - вздыхает подруга.

- Что с мужем?! - перепугалась я.

- Да жив он! Я к местной, глазовской, гадалке сходила, не дождалась тебя. Она карты разложила: сказала, мужу через еду было сделано. Чтобы у него отношения ни с кем не получались - видимо, бывшая его постаралась, я же у него не первая жена... Гадалка сказала в церковь сходить, взять святой воды. Затащила я мужа в душ, водой святой поливала и слова, которые она подсказала, прочитала. На молитву похожи.

- И?

- Прошла его хандра. Он огурцом! А вот я... В общем, теперь мне надо бы к бабке съездить. Глотать не могу - больно, нервное что-то.

Распрощавшись с целителем Алексеем и космоэнергетом Максимом, махнув крылом «бурановским бабулям» и малопургинским колдунам, дую на автобусе в Глазов - спасать подругу...

«Кез - страна чудес»

...И уже вместе с ней отправляюсь в поселок Кез. Здесь находится этнокомплекс «Живица» с настоящей кузней, заковыристой выставкой удмуртских древностей, уютными гостевыми домиками и многометровыми фигурами богатырей, вырезанными из дерева. Место сказочное - по теплоте приема и бесценным этнографическим находкам. Не зря местные шутят: «Кез - страна чудес».

Хозяйка «Живицы» ведет нас к местной знахарке, бабушке Эле. Бывшая грузчица (!) и доярка. Лечит классические для деревенской целительницы болезни - грыжи у детей, «испуг» (когда много плачут, плохо спят) и взрослые болячки - раны, нарывы, опухшие конечности.

Хозяйка "Живицы" утверждает: это все, что осталось от древних удмуртских великанов Алангасаров. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Выслушав жалобы, бабушка Эля вдруг схватила Ольку за руку!

- Ага, в одном глазе вижу испуг у тебя! В правом. Не чувствуешь? Сейчас молитвы почитаем, святой водой умоем.

Бабушка достает небольшой ножик, уголек и клочок шерсти.

- Вот я чем лечу. Как нож режет - так грыжи вырезают. Как уголь высыхает и шерсть - так болячка засохнет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645283" frameborder="0"></iframe> Лечение подруги.

Бабуля завернула свои магические инструменты в тряпицу. Обливая и умывая Ольгу святой водой, ходит по дому вокруг печи, что-то чуть слышно шепча...

Скрипят половицы. У меня по затылку бегут мурашки. Одно дело в книжках про обряды читать, другое дело видеть это своими глазами.

Пни выглядят и впрямь удивительно. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

- А местный батюшка одобряет то, чем вы здесь занимаетесь?

- Одобряет, - кивает бабушка. - Я же общепринятые молитвы читаю, ничего такого. И зла никому не делаю.

Туризм как двигатель волшебства

Пока Оля по заветам бабули каждое утро умывалась святой водой, я пыталась-таки разгадать тайну удмуртских колдунов.

- Раньше у удмуртов были тунО - знающие (от «тунаны» - предсказывать, гадать. То есть прорицатели, шаманы),- рассказывает эксперт по удмуртской культуре и фольклору. - Люди, наделенные сверхъестественными способностями. По преданиям, умели превращаться в животных. Они были главными приверженцами и хранителями древней веры, больше, чем просто целители. Но, увы, сейчас туно совсем не осталось, исчезли как класс...

Так почему же в Удмуртии так много людей, считающих себя целителями?

Правила поведения в кезском этнокомплексе «Живица». Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Возможно, возрождение интереса к культуре удмуртов (а только за прошлый год туристический поток в маленькой республике вырос на 160 тыс. человек, или на 32%) в некотором роде пробуждает нацию, в которой до сих пор сильны языческие корни. А что такое язычество? Это в первую очередь близость к природе, некая сила, которую местные жители, судя по тем же «бурановским бабушкам», совсем не растеряли. И проснувшаяся молодежь начинает заниматься различными духовными поисками - как целитель Леша и космоэнергет Максим.

Кроме того, есть классические знахарки вроде бабушки Эли: те, что всегда были и есть по деревням. Где-то посередине между классикой и новой знахарской волной - бабушка Зина...

Все равно не сходится! Лишь половина из тех целителей, с кем я познакомилась, настоящие удмурты. Бабушка Зина по национальности марийка. Леша - уйгур с примесью удмуртской и белорусской кровей. Гадалка, которая «расколдовывала» мужа Ольги, татарка.

И все они хором твердят, что их способности никак не зависят от того места, где они живут. Однако же всех их судьба привела именно сюда, в Удмуртию. И уезжать отсюда они не собираются!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645284" frameborder="0"></iframe> Обряд снятия «испуга».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Оль, ну как?» - уже из Москвы пишу подруге.

«Не помогло, - отвечает. - Может, делала что не так. Не сработало».

«А с мужем что?»

«Да вроде прошла хандра. Но... он все равно какой-то странный. Знаешь, пойду-ка я с нашими проблемами к психотерапевту...»

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Не попасть под чужое влияние

- В работе целителя немалую роль играет плацебо - самоубеждение, - говорит психолог семейного центра «Лебедь» Мария Матана. - Но мне кажется, самое главное, надо понять, зачем люди идут к целителям, к гадалкам. Отвечаю: они идут к ним, чтобы скинуть с себя ответственность. Проблемы возникают у нас не просто так - это некие уроки. И, как правило, они даются каждому по силам. А обращаясь к целителям, мы отказываемся эти уроки проходить и в итоге делаем только хуже себе. Люди, если разобраться, сами вцепляются в тех, кто готов решить их проблемы. В тех же самых экстрасенсов-шарлатанов. Причем цепляются на годы, готовы нести и нести им деньги. Слушают все советы как поступать, что сделать, как снять порчу и сглаз. Отдают власть над собой, разрешают себя программировать. И люди даже не задумываются: а своей ли жизнью они в итоге живут? Хороший психолог или целитель не будет решать за клиента, как он должен поступить, человек сам должен меняться, развиваться.

В любом случае, я считаю, идти к целителю можно только тогда, когда вы сами сделали все, что смогли.

СЕКРЕТЫ МАГИИ

Мифология и не только

- Колдунов много не бывает, у всех народов их примерно одинаковое количество, - объясняет эксперт по удмуртской культуре и фольклору. - Причем люди зачастую верят, что в другой деревне (или республике, или колдун другой национальности) сильнее, чем тот, что живет рядом.

Выходит, дело в другом: не в количестве целителей, а в доверии к ним. Почему именно в Удмуртии так сильна вера в то, что знахари помогают? Не только же из-за того, что врачей в больницах не хватает?

- Вера в знахарей и колдунов встречается во всех традиционных культурах, - отвечает эксперт. - Это своеобразный символический язык, с помощью которого люди могут объяснить непонятные явления и события. Для носителей традиционной культуры сглаз и порча - это не вымысел, а подлинная реальность. Обращение к знахарям представляется им вполне оправданным и действенным способом избавления от недуга.

По последним данным ВЦИОМа, 36% россиян верят в сглаз и порчу, 23% затрудняются сказать определенно, существует магия или нет. И только 41% - однозначно не верят в колдовство - хотя многие знакомы со «стереотипно-мифологическими» представлениями о нем!

В Удмуртии есть целые деревни старообрядцев. И они, и «бурановские бабушки», и неоязычники - выходит, носители традиционной культуры.

Городские жители утрачивает эту связь с традиционной культурой. Но, если вдруг складывается в жизни какая-то сложная ситуация, вспоминают о народных целителях, ищут привязку к земле.

- И даже если какому-то больному не смогли помочь, то это не подрывает веры в знахарство в целом. Удмурты, к примеру, в таких случаях говорили не о некомпетентности врачевателя, а о том, что он не совпадает с больным по определенным критериям. И это значит, что надо найти другого - «своего» знахаря...

(И желающему найти предоставляется большой выбор из различных целителей. Я в Ижевске даже на такую любопытную штуку ходила, как аромадиагностика - когда по предпочтению ароматов делаются выводы о твоих болезнях. И подбирают целебные духи. Это хоть и восточная «магия», но народ с удовольствием посещает.)

- Но постойте! А как же бабушка, которая вылечила моего племянника? (Напомню: он до трех лет не говорил, и только целительница из удмуртского поселка Балезино помогла мальчику массажем.)

- У вас был положительный результат после обращения - и вы спроецировали его на ту бабушку. Для вас она стала тем, кто помог. Можно сказать, у вас сложилась своя мифология.

- Но вы-то сами в знахарей верите?

- Скажем так. Я исследователь - изучаю, фиксирую, свое мнение не навязываю. Но если бы люди не верили, институт знахарства не дожил бы до сегодняшнего дня. А он жив во всем мире. С точки зрения науки точки над «i» не расставлены. Есть материи, которые необъяснимы.

А как именно знахари лечат, какие силы задействуют - это совсем другой вопрос...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайны колдунов из Удмуртии

Корреспондент «Комсомолки» попыталась разобраться, почему многим и правда помогают знахари из глубинки и в чем тайны колдунов из Удмуртии. Часть I

Самые невероятные истории в жизни женщины всегда случаются из-за мужчин.

Причем иногда - из-за мужчин чужих или малознакомых.

«Похоже, заколдовали мужа-то моего, - написала в соцсети старая подруга Ольга, живущая в Глазове (это небольшой город в Удмуртии). - Мучается, места себе не находит. Надо бабку-ведунью какую-нибудь искать - порчу снимать».

Я в ступоре: «Оля, какие колдуньи? Ты здравомыслящая тетенька с высшим образованием. Тебе сколько лет! А на дворе XXI век!» (подробности)