В чёрных мешках для мусора: из генконсульства США в Санкт-Петербурге весь день вывозят документы

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-31T18:29:08+03:00

Флаг с пятьюдесятью звёздами всё ещё реет на фасаде Дома на Фурштатской. Но прежние обитали, похоже, вернутся сюда не скоро Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

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В ответ на высылку шестидесяти российских дипломатов и закрытие нашего консульства в Сиэтле — ведомство на Смоленской площади объявило персонами нон-грата аналогичное количество американских дипсотрудников. А также постановило освободить генконсульство Штатов в Санкт-Петербурге к субботе, 31 марта. Так что в пятницу вечером корреспондент «КП» бросился на Ленинградский вокзал и в весёлой компании китайских туристов (больше ночными поездами между двумя столицами, такое ощущение, никто не ездит) отбыл в «колыбель революции».

06:30 утра. Здание генконсульства на Фурштатской, 15. Флаг траурно приспущен. Несмотря на ранний час, свет в доброй трети окон. Внизу — два наряда полиции. На улице ни души. Но в самом здании кипит работа. Изнутри к воротам выносят два больших тёмных пластиковых пакета. Обычно в таких таскают мусор, но сейчас там, наверное, важные документы. Подкатывает неприметная чёрная иномарка (с российскими номерами), водитель забирает мешки, уезжает. Надо полагать, в Пулково, откуда грузы вывезут на родину спецрейсом. Впрочем, часть материалов, необходимых для работы, отправится поближе — в главный комплекс посольства в Москве… И — снова затишье.

Уже отходя, вспоминаю: ведь постройка старая, печные трубы там сохранились, так что «нетранспортабельные» бумаги, пожалуй, можно и сжечь. Бросаю последний взгляд — нет, никакого дыма из труб не заметно.

16:00. Снова подхожу к «розовому дому». Что характерно, звёздно-полосатое полотнище уже не приспущено, как утром, а гордо реет на верху флагштока. Документы (или что там в этих чёрных мешках? Явно же не мебель!) вывозят на белых микроавтобусах с наглухо затонированными стёклами. Грузчики и водители — крепкие ребята (по слухам, многие служили в морской пехоте США). Разгар выходного дня, на Фурштатской толпы прохожих, но никто особого горя не испытывает. И уж тем более не видно никаких протестантов, хотя некоторые местные либералы вовсю призывали выйти на митинг в знак солидарности с «несчастными дипломатами».

Наконец — последний аккорд: две сотрудницы консульства ловят такси; к ним бросаются журналисты, однако — «без комментариев». В багажник, разумеется, грузят пару неизменных чёрных мешков.

— Что мне эта Америка? И так в Финляндию езжу, — с непередаваемым интеллигентным прононсом цедит коренная петербургская бабушка.

Вечереет. Флаг с пятьюдесятью звёздами всё ещё реет на фасаде Дома на Фурштатской. Но прежние обитали, похоже, вернутся сюда не скоро.

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