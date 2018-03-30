Ответный удар: Россия высылает европейских дипломатов

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-30T16:51:10+03:00

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В ответ на массовый бойкот стран-членов ЕС, поддержавших Британию и выславших российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипалей», Москва ввела зеркальные санкции.

«Сегодня в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», - говорится в официальном обращении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уже известно, что будут высланы два итальянских дипломата, им дана неделя на сборы. Также домой поедут четыре польских дипсотрудника, один финский, два голландца и три литовца. Что касается посла Великобритании в Москве, он должен в течение месяца отправить на родину столько сотрудников, чтобы количество английских дипломатов в России и российских в Англии стало одинаковым.

«Россия, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», - отметили в МИДе.

- Конечно, все государства, объединившиеся с Британией против России, получат ответ, - уверен политолог Павел Святенков. - И теперь мы будем отвечать сразу. Потому что надеяться на здравый смысл наших западных коллег бесполезно. Мы сделали паузу после аналогичных мер Барака Обамы, но пришел Трамп и российско-американские отношения только ухудшились. Что будет дальше - зависит от поведения Запада. В особенности Штатов, так как остальные страны принимают в этой игре лишь формальное участие. Думаю, скандал вокруг отравления в Солсбери будет утихать. Если, конечно, не появятся антироссийские заявления Юлии Скрипаль, которая пошла на поправку.

Однако велика вероятность, что и после «дела Скрипалей» антироссийская кампания будет продолжаться. Только под другими предлогами. Ведь демонизация России - крайне выгодное предприятие. Все, кто не нравятся западной глобалистской элите, и от кого она хочет избавиться, будут называться «русскими агентами», и их будут давить.

Высылка российских дипломатов

26-29 марта целый ряд стран объявил сотрудников российских посольств на их территории персонами нон грата. В общей сложности будет выслано 146 дипломатов. Больше всего россиян уедут из США, Великобритании и Украины.

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