2018-03-30T16:51:10+03:00
В мире

Ответный удар: Россия высылает европейских дипломатов

Москва принимает "зеркальные меры" в ответ на массовый бойкот стран, поддержавших Британию из-за так называемого "дела Скрипалей"
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодня в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РоссииСегодня в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ответ на массовый бойкот стран-членов ЕС, поддержавших Британию и выславших российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипалей», Москва ввела зеркальные санкции.

«Сегодня в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», - говорится в официальном обращении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уже известно, что будут высланы два итальянских дипломата, им дана неделя на сборы. Также домой поедут четыре польских дипсотрудника, один финский, два голландца и три литовца. Что касается посла Великобритании в Москве, он должен в течение месяца отправить на родину столько сотрудников, чтобы количество английских дипломатов в России и российских в Англии стало одинаковым.

«Россия, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», - отметили в МИДе.

- Конечно, все государства, объединившиеся с Британией против России, получат ответ, - уверен политолог Павел Святенков. - И теперь мы будем отвечать сразу. Потому что надеяться на здравый смысл наших западных коллег бесполезно. Мы сделали паузу после аналогичных мер Барака Обамы, но пришел Трамп и российско-американские отношения только ухудшились. Что будет дальше - зависит от поведения Запада. В особенности Штатов, так как остальные страны принимают в этой игре лишь формальное участие. Думаю, скандал вокруг отравления в Солсбери будет утихать. Если, конечно, не появятся антироссийские заявления Юлии Скрипаль, которая пошла на поправку.

Однако велика вероятность, что и после «дела Скрипалей» антироссийская кампания будет продолжаться. Только под другими предлогами. Ведь демонизация России - крайне выгодное предприятие. Все, кто не нравятся западной глобалистской элите, и от кого она хочет избавиться, будут называться «русскими агентами», и их будут давить.

Высылка российских дипломатов

26-29 марта целый ряд стран объявил сотрудников российских посольств на их территории персонами нон грата. В общей сложности будет выслано 146 дипломатов. Больше всего россиян уедут из США, Великобритании и Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия высылает дипломатов Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши

Россия вручила послам Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши ноты протеста и объявила о высылке сотрудников диппредставительств данных стран. Об этом сообщили в министерствах иностранных дел государств, в отношении которых были приняты ответные меры. (подробности)

Такого еще не было: Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов

Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. Та, напомним, после отравления своего шпиона Сергея Скрипаля сама выслала 23 российских дипломатов и требовала аналогичного жеста в знак солидарности и от своих союзников в Европе и за океаном. (подробности)

Лавров: Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Петербурге

В четверг вечером глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах в отношении США, высылающих 60 российских дипломатов и закрывающих наше генкосульство в Сиэтле. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Почему мы высылаем российских дипломатов? Потому что доверяем британцам по делу Скрипаля - Замглавы дипмиссии США в России Энтони Годфри
В прямом эфире Радио «КП» американский гость рассказал, почему Вашингтон солидарен с Лондоном, что будет с визами, и остался ли между нами позитив [видео]
Экс-министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя: Я бы не высылал российских дипломатов, основываясь на той информации, что есть
Крупный политик из Хельсинки критикует руководство страны за то, что оно безоговорочно поддержало антироссийский демарш Британии
Новости 24
Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году
Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию
В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады
Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США
ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля
Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора из «Простоквашина»
Пушков метко ответил "Нафтогазу" за "котиков" "Газпрома"
Адвокат: Мавроди похоронят на деньги вкладчиков «МММ»
Украинский канал подвергнется проверке надзорного органа из-за показа «Служебного романа»
«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
Россия высылает дипломатов Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши
Apple разрешило отключать принудительное замедление iPhone
Украинский суд вызвал на допрос убитого комбата Гиви
Украинский губернатор сложит полномочия из-за самоубийства летчика Волошина
Как использовать телефонию для привлечения клиентов?
Путин поздравил президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Лукашенко об ограничении экспорта в РФ: поищем счастье в другом месте
Хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal
Болгария не собирается высылать из страны российских дипломатов
Косачев о реакции США на «ответную» высылку дипломатов: задира жалуется на то, что ему дали сдачи
Госдума назвала решение МИД РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге "разумным и логичным"
Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности
Медицинский туризм в России: Из Азии едут в нашу страну лечить зубы
Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина
Ипотечные ставки опустятся на 1,5% за год