2018-04-02T19:06:47+03:00
В мире

Турция нашла организатора убийства российского посла Андрея Карлова

Суд считает, что за покушением стоит главный противник Эрдогана - проповедник Гюлен
Антон ФОКИН
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Убийца Андрея Карлова спустя несколько секунд после того, как он открыл стрельбу в спину посла.Убийца Андрея Карлова спустя несколько секунд после того, как он открыл стрельбу в спину посла.Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Гибель главы российского посольства в Анкаре Андрея Карлова в декабре 2016 года приобрела новое звучание после того, как судебные власти Турции выдали ордер на арест заказчика этого преступления. По мнению суда, это - Фетхуллах Гюлен, известный исламский проповедник, писатель и общественный деятель, которого уже давно называют главным врагом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Расследование показало, что именно Гюлен дал приказ убить Карлова во время открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Посла застрелил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, однако следствием уже арестовано семь человек, включая троих полицейских и организатора выставки.

Фетхуллах Гюлен - проповедник, которого Эрдоган назвал организатором мятежа в Турции в июле 2016 года. Фото: REUTERS

Фетхуллах Гюлен - проповедник, которого Эрдоган назвал организатором мятежа в Турции в июле 2016 года.Фото: REUTERS

Сам Гюлен с 1999 года живет в США, где скрывается от турецких властей. На родине его также обвиняют в создании антиправительственных структур с целью подготовки переворота и свержения правительства.

- У нас отношения с Турцией хорошие, и никаких претензий Москва к Анкаре по поводу убийства посла Карлова не предъявляла изначально, - заявил "Комсомольской правде" тюрколог Евгений Бахревский. - Я думаю, что фактор Гюлена больше является раздражителем в отношениях Турции с США, ведь именно там скрывается беглый проповедник. Но это долгоиграющий фактор, и он будет вредить отношениям Вашингтона и Анкары еще долгое время.

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Не удивлен такой версией: подозрения и даже отдельные доказательства появлялись ещё год назад. В то же время Гюлен — очень удобная фигура, чтобы списывать на него любые политические проблемы, как, кстати говоря, и на Рабочую партию Курдистана (РПК). Примечательно, что такие утверждения появляются накануне визита Владимира Путина в Турцию. Тем самым Анкара демонстрирует, что нашла виновных и в силах прикрыть упущения собственных спецслужб. Хотя в Кремле и на Смоленской площади едва ли этому поверят, демонизация Гюлена выгодна России — в случае невыдачи проповедника напряженность между Турцией и США будет сохраняться. Что касается реальных виновников убийства, то о них мы, наверное, не скоро узнаем. По моей личной версии, за преступлением стоит «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), которую как раз в то время выбили из Алеппо. Убийца, Мевлют Алтынташ, во время своего циничного акта прямо заявлял: «Это вам за Алеппо».

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Вечером в понедельник в столице Турции в буквальном смысле «на боевом посту» ушёл из жизни посол РФ в Турции Андрей Карлов. 62-летний дипломат прибыл в центр современного искусства на открытие выставки «Россия глазами турок» (подробности)

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