2018-04-03T20:28:22+03:00
Общество

Улюкаев пожаловался правозащитникам, что никак не может увидеться с женой

Члены ОНК навестили арестованного министра в «Матросской тишине»
Василиса НИКОЛАЕВА
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15 декабря 2017 года, бывший министр правительства РФ Алексей Улюкаев перед оглашением приговора.15 декабря 2017 года, бывший министр правительства РФ Алексей Улюкаев перед оглашением приговора.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В камере у Алексея Валентиновича просторно, но очень уж накурено - сосед экс-министра имеет эту вредную привычку. Но Улюкаев не жалуется.

- Мы в четырехместной камере вдвоем, - объяснил он.

В СИЗО Алексей Валентинович попал 16 декабря 2017 года, сразу после вынесения приговора. Здесь он ждет апелляции, после которой будет решена его судьба - зона или другая мера пресечения.

- Я возмущен действиями суда, - сказал он. - За все это время мне так и не разрешили свидание с женой. Она два раза приходила - не пустили. За все это время в меня было всего одно свидание с родственниками, и так как они пришли вдвоем, то почему-то этот один час засчитали за два. Это не справедливо.

Как выяснили члены ОНК:

- В застенках экс-чиновник много читает, занимается спортом, почти не смотрит ТВ, так как в камере ловит всего 3 канала и то плохо. - Передает ответственный секретарь организации Иван Мельников.

В целом о своем состоянии за решеткой он выразился одной фразой:

- Держусь.

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