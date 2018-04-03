Улюкаев пожаловался правозащитникам, что никак не может увидеться с женой
В камере у Алексея Валентиновича просторно, но очень уж накурено - сосед экс-министра имеет эту вредную привычку. Но Улюкаев не жалуется.
- Мы в четырехместной камере вдвоем, - объяснил он.
В СИЗО Алексей Валентинович попал 16 декабря 2017 года, сразу после вынесения приговора. Здесь он ждет апелляции, после которой будет решена его судьба - зона или другая мера пресечения.
- Я возмущен действиями суда, - сказал он. - За все это время мне так и не разрешили свидание с женой. Она два раза приходила - не пустили. За все это время в меня было всего одно свидание с родственниками, и так как они пришли вдвоем, то почему-то этот один час засчитали за два. Это не справедливо.
Как выяснили члены ОНК:
- В застенках экс-чиновник много читает, занимается спортом, почти не смотрит ТВ, так как в камере ловит всего 3 канала и то плохо. - Передает ответственный секретарь организации Иван Мельников.
В целом о своем состоянии за решеткой он выразился одной фразой:
- Держусь.
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