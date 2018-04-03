За «русское вмешательство в выборы в США» посадили голландца

СЕГОДНЯ 21:23 2018-04-03T21:26:03+03:00

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За океаном появился первый осуждённый по обвинению во «вмешательстве России в выборы в США». Таковым стал юрист голландского происхождения Алекс ван дер Цван (Alex van der Zwaan). Отдельные «русские связи» у него можно отыскать невооружённым глазом — 33-летний мужчина говорит на языке Пушкина и является родственником основателя одного из старейших российских частных банков.

Правда, ниточек в другую славянскую страну у него куда больше. Во времена президентства Януковича юридическая фирма ван дер Цвана консультировала украинские госструктуры, в 2012 году участвовала в составлении «независимого доклада», обелявшего официальный Киев в чрезвычайно скандальном деле о тюремном сроке для экс-премьера Незалежной, Юлии Тимошенко, — всё это, разумеется, небескорыстно. Также Цван вёл совместные дала с Полом Манафортом — ещё одним неоднозначным персонажем американо-украинского политикона, консультировавшим того же Януковича и некоторое время работавшим начальником избирательного штаба у будущего президента Трампа.

Но сюжет «Украина повлияла на выборы в США» американские прокуроры посчитали менее перспективным. В феврале сего года Алексу предъявили обвинение в рамках работы комиссии Роберта Мюллера, занятого поисками пресловутого «российского влияния». В итоге на молодого юриста повесили не вмешательство в выборы и даже не госизмену — а «всего лишь» лжесвидетельство: провинность тоже тяжёлую, но с первыми двумя всё-таки несравнимую.

Дело было так: ещё в прошлом году комиссия Мюллера начала допрашивать всех, кто вызывал хоть какое-то подозрение, включая и ван дер Цвана. И тот, давая показания, умолчал о связях с советником Трампа и известным политтехнологом Риком Гейтсем, связанным с Украиной через уже известного Манафорта. Надо полагать, обсуждали они всё те же киевские проекты. Но, учитывая всевозможные коррупционные сюжеты, неизменно всплывающие в одной лодке с украинскими делами, Алекс предпочёл не развязывать язык. Как оказалось зря.

В итоге факт его лжесвидетельства суд установил, а «русского влияния на выборы» — как не было, так и нет. Чем, видимо, и объясняется относительная мягкость приговора: месяц заключения и $20 тыс. штрафа, хотя изначально молодому человеку грозило до пяти лет федеральной тюрьмы.

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