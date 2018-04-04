«Новый политический цикл»: Ксения Собчак снялась в мокром купальнике

СЕГОДНЯ 02:15 2018-04-04T02:28:26+03:00

До предвыборной кампании Ксения постоянно делилась в Инстаграме снимками в купальнике. Этот, например, телеведущая сделала еще во время первой беременности.

Экс-кандидат в президенты вернулась к обычной гламурной жизни и делится в Инстаграме снимками из Таиланда [фото]

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«Я это заслужила!» - громко объявила Собчак и отправилась отдыхать в теплые края. Последние полгода Ксения если и летала в жаркие страны, то только чтобы склонить очередного спонсора пожертвовать миллион-другой на ее предвыборную кампанию. Но теперь выборы позади, и телеведущая вернулась к своей обычной гламурной жизни. Ксения с семьей проводит отпуск в Таиланде, а какой пляжный отдых без снимков в купальнике? Вот и Собчак решила одним выстрелом убить двух зайцев – похвастаться стройной талией, развеяв слухи о беременности, а заодно прорекламировать купальник молодого российского бренда. Наверняка не безвозмездно, поскольку упомянула его Ксения дважды за день – что по ее расценкам дорогого стоит.

Инстаграм пляжные фото Собчак оценил и радостно выдохнул: наконец-то никакой политики. Только мокрый купальник, плотно облепивший прелести Ксении и тем самым давший простор для фантазии ее фолловеров.

- Гулять по воде, гулять по воде со мнооой! Вода здесь - молоко! И купальник отличный, а больше ничего и не надо тут! – сообщила телеведущая.

xenia_sobchak Гулять по воде,гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный,а больше ничего и не надо тут! Спасибо #sonevakiri @discoversoneva Wearing @bodypoetry

«Хороший купальник, и не просвечивает ни разу))», «Ну наконец-то Инстаграм Собчак стал нормальным - без политики! Можно снова смотреть крутые шмотки и пейзажи», «Жириновский это фото на рабочий стол установит себе», - шутят в комментариях.

Даже главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который, к слову сейчас тоже отдыхает, но только в Израиле, не смог пройти мимо и поделился снимком Ксении в мокром купальнике на своей страничке.

- Начало нового политического цикла? Откровенно, - съехидничал Алексей Алексеевич.

Ксения с семейством расположилась на тайском острове Ко Куд в Индийском океане, выбрав роскошный эко-курорт Soneva Kiri. Собчак поселилась на вилле с собственным бассейном, построенной в виде затерянной в джунглях деревянной хижины.

Самый скромный домик в этом отеле стоит от 1000 евро за ночь (72 тысячи рублей). Впрочем, вряд ли Ксения решила экономить – скорее всего, она выбрала виллу на первой линии, расположенной у самого пляжа, чтобы ее двухлетнему сыну Платону не пришлось долго идти к океану. Такой домик стоит уже 155 – 230 тысяч рублей за ночь. У отеля есть своя взлетная полоса, так что прибыла Ксения на курорт на частном самолете.