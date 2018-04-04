Друг артиста Артур Согомонян: Виталина вернула квартиру Джигарханяну, чтобы избежать уголовного дела

СЕГОДНЯ 01:07 2018-04-03T21:55:26+03:00

У Армена Джигарханяна и его бывшей жены противоположные цели: артист хочет скорее забыть эту историю, а Виталина не прочь засветиться на экранах ТВ. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya, архив «ЭГ»

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Скандал вокруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк давно уже вышел за рамки истории про «любовь и разлуку» и превратился в имущественный спор. Недавно Виталина вновь подлила масла в огонь, рассказав детективную историю о том, как стала жертвой мошенников. Оказывается, за ее спиной без ее ведома у пианистки увели квартиру.

«Мошеннические действия»

Напомним: до недавнего времени Цымбалюк владела тремя квартирами. По сей день за ней числится жилье на Молодогвардейской улице, которое она купила за 30 млн. рублей, оформив квадратные метры на себя за пару дней до заключения брака с Джигарханяном (сейчас Виталина живет там). Также пианистка является хозяйкой квартиры в Красногорске (кадастровая цена - 6,47 млн. рублей, здесь живут ее родители). И еще Цымбалюк владела квартирой в «Рублевском предместье» Красногорска (в ней она несколько лет жила с Джигарханяном).

- Время от времени я приезжаю проведать эту квартиру в «Рублевском предместье», - рассказала на телешоу Цымбалюк. - Недавно приехала, сначала хотела взять квитанции за ЖКХ. Но открыть почтовый ящик не смогла: в нем был сломанный ключ. Входную дверь тоже открыть не получилось. Кто-то сменил замки.

Адвокат Цымбалюк сообщила, что они сделали запрос в регистрационную палату и узнали, что Цымбалюк больше не числится владелицей этой квартиры.

По мнению стороны Виталины, были совершены мошеннические действия: кто-то нагло отжал квартиру у Цымбалюк. Адвокат пообещала обратиться в прокуратуру...

Джигарханян является собственником квартиры в «Рублевском предместье» с февраля этого года.

«Переоформила на себя»

Под подозрение сразу же попал друг Джигарханяна Артур Согомонян, которому мы позвонили.

- Очередная ложь! Бывшая жена уже не знает, что выдумать, чтобы привлечь к себе внимание журналистов. Перешла границы не только морали, но и здравого смысла! Не буду комментировать все ее сплетни, но история с этой квартирой зашла уже далеко. Честно говоря, эта однокомнатная квартира не представляет серьезной материальной ценности (ее кадастровая стоимость - 3,7 млн. рублей. - Ред.), но она важна для Армена Борисовича. Когда-то он сам выбрал это место и хотел иметь укромный уголок за городом, где можно укрыться от назойливых глаз. Эта квартира была куплена Арменом Борисовичем еще в 2010 году, я занимался документами и ремонтом, и Армен Борисович попросил оформить ее на меня. При этом я подготовил доверенность и договор, по которому ее можно будет переоформить на Армена Борисовича в любой момент. Но в 2012 году Виталина переоформила эту квартиру на себя. Переписала договор, поставила под ним мою подпись, даже не предупредив об этом меня (я был в отъезде). Виталина знала, что я не буду устраивать скандал. Но когда началась шумиха вокруг развода народного артиста, я попросил вернуть квартиру Армену Борисовичу. Сначала Виталина ответила, что квартира давно продана (мы проверили, это было не так, поэтому отправили заявление с просьбой приостановить все сделки с этой недвижимостью). А когда Виталине предъявили обвинение по статье 137 Уголовного кодекса («нарушение неприкосновенности частной жизни» - виной стало домашнее видео артиста, попавшее в СМИ. - Ред.), она испугалась, что я подам еще и заявление о подделке документов, и вернула квартиру Армену Борисовичу.

«Ложь ради гонораров»

- Мы надеялись, что это будет первым шагом к мирному урегулированию конфликта, и не торопились с заявлением о мошенничестве, - продолжает Артур Согомонян. - Но, видя, что бывшая супруга занимается только тем, что ходит на ток-шоу и выдумывает новые истории, не имеющие никакой связи с действительностью, понимаем, что договориться не удастся. У нас противоположные цели: мы хотим прекратить эту бессмысленную шумиху, Виталина же, наоборот, изо всех сил пытается продлить свое нахождение в центре внимания, используя имя Джигарханяна.

Поэтому, пользуясь случаем, прошу: не относитесь серьезно к очередным лживым заявлениям бывшей супруги Армена Борисовича. Пополняя зрительскую аудиторию этих циничных программ, вы невольно поднимаете их рейтинги и помогаете Цымбалюк заработать очередные гонорары за счет жестокой травли очень достойного человека!

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