Виталина Цымбалюк-Романовская с удивлением узнала, что в декабре «подарила» Джигарханяну элитную жилплощадь

СЕГОДНЯ 21:38 2018-03-22T21:45:39+03:00

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Увы, в этом семейно-имущественном споре нескоро будет поставлена точка. На программе Первого канала «Пусть говорят» Виталина рассказала, какой «привет» она недавно получила от бывшего мужа.

Оказывается, еще в декабре прошлого года однокомнатная квартира в деревне Глухово под Красногорском, хозяйкой которой с 2012 года значилась Виталина, была... подарена Джигарханяну. Напомним, эта та самая квартира, в которой несколько лет жили Джигарханян и Виталина до того, как зарегистрировали брак. Скорее всего, эта квартира была куплена на деньги Армена Борисовича. Но оформлена — на Виталину. Тогда Джигарханян был женат на Татьяне Сергеевне Власовой. Чтобы прежней жене не досталось вновь приобретенное имущество, все оформлялось на молодую возлюбленную. Как бы то ни было, Виталина была законной владелицей. И вот опаньки — объявился новый хозяин — Джигарханян!

Кем ему подарена эта квартира, на каком основании — загадка, в том числе для Виталины. Кто-то заочно решил распорядиться ее имуществом, а ее забыл предупредить. Теперь народный артист является, надеемся, законным собственником. Мы попросили адвоката Ларису Широкому прокомментировать эту странную ситуацию.

- Оригиналы документов на квартиру в Глухово (в жилом комплексе «Рублевское предместье») находятся у Виталины, - рассказала нам Лариса Широкова. - Тем не менее еще в декабре ее подарили Армену Борисовичу по доверенности. Мы об этом узнали случайно, когда новые хозяева поменяли в квартире замки. Неделю назад мы получили выписку из Росреестра, где новым собственником значится Армен Джигарханян. После этого подали заявление в полицию, написали, что произошло незаконное проникновение в жилище, где есть личные вещи Виталины.

- Кто мог подарить эту квартиру Джигарханяну без ведома Виталины?

- Сделку могла осуществится только по доверенности. Такой доверенностью располагала, например, Элина Мазур. У нее были широкие полномочия, включая распоряжение имуществом Виталины. Но это не давало право продавать или дарить квартиры. Во всяком случае, Виталина никому не давала таких распоряжений. Я считаю, что против нас начались «бои без правил». Разумеется, мы будем оспаривать эту сделку.

- И все-таки, как закончить эту историю миром?

- Только за столом переговоров с нашими оппонентами. Мы ждем, что они оформят свои имущественные претензии. Какие квартиры они хотят вернуть. Квартиру в Глухово они уже забрали. Как они предлагают разделить квартиру на Молодогвардейской улице? Сколько денег, по их мнению, Виталина «вывела» со счетов Джигарханяна? Свои претензии они должны подтвердить документами, банковскими выписками. Мы будем доказывать, что ни одного рубля Виталина не украла, что действовала она исключительно в общих интересах с Арменом Борисовичем. И конечно, мы настаиваем, чтобы прекратилось уголовное преследование. Через вашу газету я приглашаю адвоката, представителей Армена Борисовича к переговорам. Если не удастся договориться мирно, все вопросы можно будет решить в гражданском суде. Нам бы очень не хотелось идти тем же путем, которым пошли наши оппоненты и возбуждать против них уголовное дело, хотя прецедент для этого они создали.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Квартира в Глухово действительно принадлежит теперь Армену Борисовичу, - подтвердил нам адвокат народного артиста Евгений Парфенов. - Но все было сделано законно. Кстати, и квартира в Староконюшенном переулке сейчас полностью в его распоряжении.

- Так где же живет Джигарханян?

- Большую часть времени живет на Арбате. Все условия созданы. Вопросы с Юрием Растегиным и с Татьяной Сергееной Власово (законными владельцами этой трехкомнатной квартиры на Арбате — Ред.) урегулировано. Но он может жить и на Молодогвардейской улице (его друзья купили квартиру в том же доме, в том же подъезде, где находится квартира Виталины — Ред.). А может поехать в Глухово в жилой комплекс «Рублевское предместье». Все три квартиры - в его распоряжении. У Армена Борисовича нет и финансовых проблем.

- Выходит, он счастлив?

- Разве для счастья нужны только квартиры и деньги? Когда он встретит свою вторую половину, думаю, тогда будет полностью счастлив. Но это я так… Шучу.

КСТАТИ

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