Константин Косачев: Последствия не понравятся украинской стороне

СЕГОДНЯ 18:10 2018-04-04T19:07:58+03:00

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Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России. На борту были десять членов экипажа, у всех - русские паспорта, которые выдали в Керчи. На судно наложили арест. Капитана судна доставили в Херсон, а его команду оставили в порту. Покидать судно им запрещено с первого дня задержания.

В интервью "КП" председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал скандальную историю:

- Как Россия должна реагировать на заявление спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о том, что будут задерживаться все суда, которые выходят из Крыма и следуют в Крым без разрешения Киева?

- Я пока не видел этой новости, но, если это сделано официально, то, безусловно, с российской стороны должно на официальном уровне быть заявлено о всех последствиях такого решения. Которые - я уверен - не понравятся украинской стороне. С тем, чтобы украинские власти, раз уж они на такие авантюрные действия готовы решиться, отчетливо отдавали себе отчет в том, что будет происходить после этого. В этой ситуации недопустимы никакие двусмысленности и недоговоренности.

- То, что Россия предпринимает активные действия на всех уровнях по освобождению судна «Норд» из Крыма, арестованного украинцами в Азовском море, связано с тем, что Украина — по крайней мере на словах - пошла на обострение ситуации?

- Не очень корректно поставлен вопрос. Россия, по определению, предпринимала и будет предпринимать все возможные действия по решению вопроса с освобождением своего корабля и его экипажа. И, вообще, чтобы защищать интересы своих граждан, а также имущества Российской Федерации, находящееся за рубежом — от посягательства на эти интересы и на эти права. И здесь дело не в особенностях и не в специфике отношений с Украиной. При том, что со стороны Украины это явно не дружественный и не правовой шаг. Но действия России в таких ситуациях должны определяться не характером наших отношений с той или иной страной, а нашими обязательствами как государства по защите прав наших граждан. И по защите государственных интересов страны.

- Какие конкретные шаги со стороны России возможны в ближайшее время?

- Это должны определять, в первую очередь, специалисты. Прежде всего - юристы. И согласовываться такие шаги должны на государственном уровне. Не хотел бы предварять эту работу...

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