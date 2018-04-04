2018-04-04T21:44:45+03:00
Политика

Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» госпитализирован

Владимир Горбенко переведен из изолятора временного содержания в больницу в Херсоне
Денис СУХОВ
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Российский сейнер "Норд". Фото: Госпогранслужба УкраиныРоссийский сейнер "Норд". Фото: Госпогранслужба Украины
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Капитан арестованного украинскими властями российского рыболовецкого судна «Норд» госпитализирован в больницу имени Лучанского в Херсоне. Об этом заявил представляющий интересы экипажа адвокат сейнера Дмитрий Щербина.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», - цитирует защитника РИА Новости.

Напомним, первоначально моряки, захваченные украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, содержались на своем судне в порту Бердянска в бесчеловечных условиях. При этом капитан сейнера жаловался на плохое состояние здоровья и отсутствие необходимой медицинской помощи.

В среду, 4 апреля, капитана увезли с судна в неизвестном направлении, не уведомив об этом адвоката. Позже выяснилось, что Горбенко доставили в управление СБУ в городе Херсон.

Украинская сторона обвиняет капитана «Норда» в незаконном пересечении морской границы. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения должно состояться 5 апреля.

Как сообщал сайт «КП», ранее Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста в связи с захватом российского судна. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась по факту инцидента в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

Черноморский флот РФ объявил о готовности начать патрулирование в Азовском море, чтобы обезопасить его акваторию от украинского пиратства.

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