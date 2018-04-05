Чем Россия может ответить Украине на пиратские действия в Азовском море: На прикол у берегов Крыма встанут до 200 украинских судов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-04-05T15:36:24+03:00

Военный обозреватель Виктор Баранец поговорил с капитаном дальнего плавания из Крыма о том, чем для Украины может обернуться задержание российского судна "Норд"

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Капитан Леонид Савков предлагает прекратить лоцманское обслуживание в проходе Керчь-Еникальского канала для судов под флагом Украины — как ответ на задержание нашего рыболовецкого судна «Норд». Такое предложение от высказал нашему обозревателю:

- Вот такими могут быть, на мой взгляд, поводы для отказа в проходе украинских судов:

- Нехватка лоцманов (забастовка, сокращение, сезонные болезни);

- Карантин – по любому поводу (подозрение на африканскую чуму свиней и т. п.);

- Плохая погода;

- Дноуглубительные и гидрографические работы;

- Банковские трудности (за проход нужна предоплата со сроком, который определяем мы);

- Национальные, региональные и международные праздники (Международный День крысы или День святого Исидора — покровителя Интернета);

- Военно-морские учения и учения МЧС.

- Работы на мосту (профилактические).

- Охрана жизни и здоровья людей (поиски на воде).

В 2017 году по каналу ежедневно проходили более 60 судов. Около трети - под флагом Украины. То есть через 10 дней пара сотен судов «зависнут» у пролива. Простой одного такого судна в день - от 1000 долларов. Они не обладают большим запасом топлива, продуктов и не могут опреснять воду. Для них задержка даже на 24 часа критична. А якорные стоянки для ожидания лоцмана находятся в территориальных водах России. И продукты, топливо и воду можно не доставлять так же, как Украина не доставляет их на «Норд» .

Да, в возможной перспективе – международный суд. Но кто доживет до него – султан или ишак – не ясно.

Введение подобных мер ускорит освобождение «Норда» и его экипажа, - считает капитан.

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