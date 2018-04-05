«России нужно обеспечить господство на Азове. Раз уж наши соседи так обнаглели» - экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-04-05T14:18:30+03:00

Это, конечно, возмутительная вызывающая акция украинцев, - поделился с «КП» экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов. Фото ТАСС/ Юрий Белинский

Изменить размер текста: A A

Суд в Херсоне сегодня должен избрать меру пресечения для капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Рыболовецкий сейнер был захвачен украинскими пограничниками в Азовском море и отконвоирован в порт Бердянска. Накануне Владимиру Горбенко, которого насильно препроводили в изолятор временного содержания, стало плохо. Его госпитализировали с высоким давлением и жалобами на сердце. Однако на утро врачи решили, что капитану достаточно амбулаторного лечения, и мужчина был переведен обратно в СИЗО.

По украинскому законодательству Владимиру Горбенко за нарушение закона о порядке въезда на «временно оккупированную территорию Украины» грозит срок до пяти лет. Членам его экипажа - до 15 суток ареста.

- Это, конечно, возмутительная вызывающая акция украинцев, - поделился с «КП» экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов. - На фоне провокации со Скрипалем и они решили половить рыбку в мутной водице. Ясно, что 10 моряков никакого ущерба Украине бы не нанесли. Это чисто политическая акция.

- Как защитить себя в будущем от таких провокаций?

- Нас это, безусловно, должно навести на раздумья - мы должны иметь господство и в Азовском море, и в Черном. Хотя тут все-таки наши пограничники проморгали. Но раз уж наши соседи так обнаглели, то и силы флота там должны быть соответствующие. Чтобы даже мысли у них что-либо захватить не было, чтобы они понимали, что подобные акции непозволительны.

Да, режим Азовского моря на сегодняшний день не определен. У нас и с Каспийским морем подобные проблемы, там тоже до конца правовой режим не ясен. И Украина сейчас естественно ни на какие соглашения и переговоры по его статусу не пойдет.

В Азовском море необходимо специальное соединение, поставить бригаду, дивизион... Но, повторюсь, это функция пограничников. Хотя командование военно-морское тоже должно задуматься. Если нам задачу поставят - сделаем.

Между тем, в Кремле заявили, что занимаются судьбой российского экипажа.

- Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции, - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Косачев: Последствия не понравятся украинской стороне

Глава комитета Совета Федерации по международным делам дал «КП» комментарий по скандальному заявлению представителя Госпогранслужбы Украины относительно Крыма (подробности)

«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море

26 марта крымское судно «Норд» рыбачило в нейтральных водах Азовского моря. Вдруг налетели катера погранслужбы Украины. Приказали следовать в Бердянск.

На "Норд" наложили арест. Капитана судна Владимира Горбенко и экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили протоколы. Запретили покидать корабль. Людей 10 дней держат впроголодь. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У капитана задержанного Украиной сейнера "Норд" случился гипертонический криз

У капитана задержанного Украиной крымского судна "Норд" Владимира Горбенко случился гипертонический криз. Об этом КП-Крым сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

Напомним, вчера, 4 апреля, украинские правоохранители доставили Владимира Горбенко в Херсон для избрания меры пресечения. По словам адвоката, в течение дня капитану неоднократно вызывали врачей (подробности)