Освобожденный из зала суда капитан «Норда» - жене: «Чувствую себя хорошо, давление в норме»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-04-06T12:26:54+03:00

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Накануне поздним вечером в Херсоне из зала суда освободили 42-летнего Владимира Горбенка, капитана крымского рыболовецкого судна «Норда», арестованного Украиной еще 25 марта. Адвокаты позаботились о том, чтобы их подзащитному разрешили воспользоваться телефоном. В 23.06 жене капитана Марии пришло сообщение, что муж появился в сети, а следом раздался звонок от него.

На борту находятся десять членов экипажаФото: скриншот видео

- Володя сообщил, что они с адвокатами заехали в больницу, где врачи дали рекомендации для дальнейшего обследования, - рассказала «Комсомольской правде» Мария. - Муж чувствует себя хорошо, голос бодрый, давление наконец стабилизировалось.

Сегодня в 13.30 в херсонском суде состоится новое судебное слушание об избрании задержанному меры пресечения. Украинская прокуратура просит поместить Горбенко в СИЗО на 60 суток.

Госпогранслужба Украины задержала судно «Норд» 25 марта

Тем временем в мариупольском суде сегодня должна решаться судьба остальных девяти членов экипажа. Как сообщил «КП» директор «Рыболовецкого колхоза имени Первого мая» - компании, владеющей судном Сергей Лесков, в 10 утра за ними должен был приехать автобус. Однако, по состоянию на 11 утра этого все еще не произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/646042" frameborder="0"></iframe> Восемь обращений моряков судна "Норд" к родным и правительству.

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