2018-04-05T23:50:01+03:00
Политика

Капитана задержанного Украиной судна «Норд» отпустили из-под ареста

Херсонский горсуд освободил Владимира Горбенко до основного разбирательства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крымское судно «Норд» было задержано 26 марта. Фото: Государственная пограничная служба УкраиныКрымское судно «Норд» было задержано 26 марта. Фото: Государственная пограничная служба Украины
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В четверг, 5 апреля, Херсонский городской суд выпустил из-под ареста капитана задержанного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом рассказал журналистам адвокат Дмитрий Щербина, который представляющий интересы экипажа судна.

Защитник уточнил, что капитана освободили в зале суда до основного разбирательства, потому что установленный законом срок его задержания истекает в четверг. А в пятницу, 6 апреля, пройдет слушание по мере пресечения, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 26 марта, а 30 марта суд Незалежной его арестовал, запретив экипажу покидать судно. Накануне, 4 апреля, капитана доставили в Херсон для избрания меры пресечения. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск.

Адвокат рассказал, что у у Владимира Горбенко случился гипертонический криз, к нему несколько раз за день вызывали «Скорую помощь», а потом все же доставили в больницу. Пока он находился на судне, добиться его госпитализации не могли.

Для обеспечения безопасности российских рыбаков в Азовском море создана оперативная группа.

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