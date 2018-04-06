США надеются на «восстание элит»: что принесут новые санкции

СЕГОДНЯ 17:10 2018-04-06T17:46:34+03:00

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В пятницу Управление контроля зарубежных активов Федерального казначейства США опубликовало новый санкционный перечень. Туда вошли 26 физических лиц: от состоятельных россиян Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга до госслужащих, депутатов и сенаторов, включая Константина Косачева (о котором ниже). Во второй части «стоп-листа» — 15 крупных компаний (Рособоронэкспорт, автозавод ГАЗ) и др. Всем им запрещено держать активы и брать кредиты в США. «КП» спросила экспертов, зачем западные партнёры принимают новые «рестрикции» и к чему это может привести.

— Любые экономические меры, которые Запад вводит против России, преследуют прежде всего политические цели. Изначально ставка делалась на то, чтобы начать давление на крупный бизнес и высших чиновников, дабы те устроили «восстание элит», в идеале — некий «дворцовый переворот», по результатам которого к власти пришли бы прозападные силы, — комментирует декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. — Но практика показала: надежды Вашингтона на «раскол элит» оказались напрасными. Сейчас, по всей видимости, отыгрывается другой сценарий: максимально ухудшить положение граждан России (теми же санкциями). То есть создать условия конфронтации общества и власти. Но и этот путь заведомо ложный, последние выборы зафиксировали высокий кредит доверия главе государства со стороны народа.

Своими санкциями американцы пытаются создать условия конфронтации общества и власти.Фото: REUTERS

— Всё, что сейчас делает Вашингтон, завязано не на внешнюю, а в первую очередь на внутреннюю аудиторию, — полагает американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Белый дом показывает и правящей Республиканской, и оппозиционной Демократической партиям, что давление на Россию сохраняется. И это вполне в русле заявлений постпреда США в ООН Ники Хейли, что «наши страны являются врагами и вряд ли когда-либо станут друзьями». Однако новые санкции не сделают Россию уязвимее: все упомянутые в «чёрном списке» богатые люди вряд ли держат серьёзные активы в Штатах или ЕС.

— Вред такого списка заключается в косвенных последствиях. У российского бизнеса есть партнёры и в Штатах, и в Европе. И им всем показывают: с данными персонами иметь дело нельзя. Это нацелено на то, чтобы отвратить западное деловое сообщество и от российского бизнеса в целом, — говорит директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Фёдор Войтоловский. — Внесение же в «стоп-лист» председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва абсолютно контрпродуктивно. Константин Иосифович всегда выступал за диалог, в том числе и с западными партнёрами, и активно в таковом участвовал. Отсекая главу профильного парламентского комитета, тонкого и умного переговорщика, США совершают просто ненормальный шаг с точки зрения дипломатической практики.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.Фото: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА "КП"

Физические лица

Андрей Акимов — председатель правления Газпромбанка

Владимир Богданов — генеральный директор "Сургутнефтегаза"

Олег Дерипаска — президент Объединенной компании "Русал", президент En+ Group

Алексей Дюмин — губернатор Тульской области

Михаил Фрадков — директор Российского института стратегических исследований

Сергей Фурсенко — президент футбольного клуба "Зенит", член совета директоров "Газпром нефти"

Олег Говорун — начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия

Сулейман Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Константин Косачев — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Андрей Костин — президент-председатель правления ВТБ

Алексей Миллер — председатель правления "Газпрома"

Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности

Владислав Резник — депутат Госдумы

Игорь Ротенберг — совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы"

Кирилл Шамалов — член правления ПАО "СИБУР Холдинг"

Евгений Школов — помощник президента РФ

Андрей Скоч — депутат Госдумы

Александр Торшин — первый заместитель председателя Совета Федерации

Владимир Устинов — полномочный представитель президента в ЮФО

Тимур Валиулин — начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации

Виктор Вексельберг — президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова"

Александр Жаров — глава Роскомнадзора

Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск национальной гвардии

Компании

Агрохолдинг "Кубань"

Промышленная группа "Базовый элемент"

Компания B-Finance

Группа En+

"Группа ГАЗ"

"Газпром бурение"

Компания "Евросибэнерго"

Компания "Ладога менеджмент"

Группа NPV Engineering

ГК "Ренова"

Компания "Рособоронэкспорт"

Банк "Российская финансовая корпорация"

Машиностроительный холдинг "Русские машины"

Компания "Русал".

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