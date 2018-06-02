Как не оказаться в должниках из-за путаницы с ИНН

2 Июнь 01:15 2018-06-02T14:44:38+03:00

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...О том, что у него проблемы и даже долг, Максим узнал случайно. Поехал в налоговую получить пароль от личного кабинета. Для этого потребовалось назвать ИНН. Молодой человек его не помнил, и налоговики, покопавшись в базе, любезно подсказали. Оказалось, за номером числилась задолженность, Максим ее тут же оплатил.

А потом нашел дома свое свидетельство ИНН, которое получил несколько лет назад. Там был номер, отличный от того, что назвали в налоговой. Удивившись, Максим сделал запрос в Федеральную налоговую службу.

- Ошибочка вышла, - подтвердили там. И пообещали вернуть все на свои места.

Но вместо этого пришло… новое извещение на уплату той же самой задолженности на «чужой» ИНН.

- Спустя два месяца после начала этой истории в личном кабинете по-прежнему указан неверный ИНН. К тому же добавились пени к оплате, - разводит руками Максим.

«ЧИСЛО ДЬЯВОЛА»

ИНН - это индивидуальный номер налогоплательщика. Его придумали для того, чтобы не было путаниц с одинаковыми именами и фамилиями. Дело-то важное: по ИНН налоги начисляют.

Ввели номер в 1999 году. Тогда вокруг этого страсти кипели. Особо нервные граждане даже называли ИНН числом дьявола и отказывались принимать «эту метку». Но со временем вроде привыкли. А тут новая напасть. Историй, когда с ИНН что-то пошло не так, очень много.

- На сайте www.nalog.ru в разделе «Недействительные ИНН физических лиц» есть информация, что сейчас в базе данных УФНС России только по Москве зарегистрировано почти 4 млн. недействительных ИНН, - рассказывает партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Кира Корума.

Чем грозит путаница и что делать?

НАЛОГОВО-НОМЕРНЫЕ СТРАСТИ

Елена - журналист. Печальную весть ей принесли сотрудники бухгалтерии. Стали начислять зарплату, глядь, а ИНН-то у девушки исчез, не находится больше такой номер. Порекомендовали разобраться, а то вдруг возникнет путаница с налогами и неожиданно вылезет долг.

- Лишиться ИНН человек может в случае смерти или если у него обнаружат больше одного ИНН. Законные причины изъятия ИНН мне не подходили, - рассказывает потерпевшая.

Попутно выяснилось, что у нескольких ее знакомых, которые были прикреплены к той же налоговой, ИНН тоже пропали.

Попытки добиться каких-то разъяснений обычным путем (звонками и походами в налоговую) ни к чему не привели. Пришлось воспользоваться служебным положением.

- В пресс-службе ФНС сказали, что разберутся. Через пару дней мой ИНН восстановили. Но почему так произошло, не объяснили. Да и с ИНН моих знакомых, ничего не изменилось, - говорит Елена.

Наталья прошла квест с ИНН самостоятельно. Это был путь длиной в два года.

В 2016 году ей надо было поменять загранпаспорт. Оформить все было проще на сайте госуслуг. Заодно решила проверить - не числится ли за ней долгов по налогам за недвижимость. И обнаружила за собой второй ИНН - в дополнение к своему первому, ей известному.

- На этом втором ИНН висел такой долг и пеня, что я чуть не поседела, - вспоминает девушка.

Пошла в налоговую, думая, что это недоразумение тут же и разрешится. Но нет. Оператор вообще не поняла, что от нее нужно. Но отступать было уже некуда.

- Подала заявление на бумаге о дублировании ИНН в свою налоговую. Два месяца ожидания - никакого ответа. Тогда начала ходить в налоговую, доставать. Сотрудницы уже меня узнавали и говорили, что все заявления переданы куда надо. И не сегодня, так завтра все вернут на свои места, - вспоминает Наталья.

В налоговой же рассказали, что она не одна такая. Налогоплательщиков с перепутанными ИНН десятки тысяч! И посоветовали жаловаться напрямую в центральный аппарат. Только тогда месяца через полтора пришел ответ о том, что произошла ошибка. Пообещали все исправить.

Сейчас все вернулось на круги своя. Теперь у Натальи один ИНН. Но пока все это происходило, она добросовестно выплачивала долги. В итоге, когда второй ИНН аннулировали, обнаружилась переплата в 25 тыс. руб.

- Ее можно было вернуть, написав заявление в налоговую. Но это было не так просто, учитывая долгую историю с двойным номером. Где-то переплатила, где-то недоплатила, а где-то вместо налога на недвижимость дважды уплатила транспортный налог. Поэтому вместе с переплатой была и недоплата. И вернуть переплату можно было, только устранив ее. За время этой беготни 25 тыс. превратились сначала в 19 тыс., а потом в 11 тыс. Куда списались деньги - непонятно, - рассказывает Наталья.

Переплату налоговые возвращают неохотно. В одну из налоговых ей пришлось ездить несколько раз. А потом писать на них жалобу в центральный аппарат. Кстати, жалобы лучше подавать в электронном виде. Потому что бумажные заявления могут не зарегистрировать, а электронные автоматом регистрирует система, а не человек.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ТОВАРИЩ, БДИ!

У многих людей есть проблемы с ИНН, но не все об этом знают. Правда может открыться неожиданно. Например, захочет человек поехать за границу. А его не выпустят, потому что на нем висят долги по налогам.

Поэтому лучше регулярно проверять, не вышел ли косяк с вашим ИНН. А то вдруг по ошибке аннулировали, как у Елены, или присвоили еще один, как у Натальи. Самое простое - делать это по интернету: в личном кабинете на сайте www.nalog.ru. Также стоит навести справки через сайт госуслуг. Там надо вбить паспортные данные и посмотреть, какой ИНН числится за вами. Еще стоит посмотреть ИНН в платежке с налогами на имущество. Где-то обнаружился не тот номер - бейте во все колокола.

Для этого надо сразу пойти в налоговую или отправить обращение через личный кабинет на сайте ФНС (там есть раздел «Обратиться в ФНС России»). В заявлении указывают полную информацию о себе, в том числе актуальный ИНН.

- Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях это время могут продлить, но не больше чем на 30 календарных дней, - рассказали в ФНС.

- Если налоговый орган не исправит допущенные ошибки, налогоплательщик может написать жалобу в вышестоящий налоговый орган. Если решение по жалобе не принято там в течение 30 дней со дня ее получения, то действия должностных лиц могут быть обжалованы в суде, - утверждает руководитель налоговой практики аудиторской компании «Интерэкспертиза» Елена Чернышова.

Кира Корума говорит, что на практике получить компенсацию за ошибки налоговой инспекции нереально. Надо доказать, что вам причинен вред, размер убытков, вину сотрудника ФНС, причинно-следственную связь между допущенным нарушением и возникшими убытками. Мало кому это под силу.

ОФИЦИАЛЬНО

В ФНС на запрос «КП» ответили, что «указанные проблемы с ИНН возникли не сейчас и налоговыми органами постоянно проводится работа по нормализации данных налогоплательщиков, поэтому количество подобных обращений уменьшается».

- В настоящее время налоговые органы исправляют те ошибки, которые копились годами, но выявить их стало возможным только после перехода на работу в новой централизованной информационной системе, - добавили в пресс-службе ведомства.

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