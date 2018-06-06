Дочь Михаила Задорнова уговорили сыграть стерву

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-06T01:58:43+03:00

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Последней работой Михаила Задорнова стал художественный фильм «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», в котором он выступил сценаристом. Писатель ушел из жизни в ноябре прошлого года, не успев доделать картину. Сейчас ее заканчивают без него. Одну из ролей сыграла единственная дочь сатирика, 32-летняя Елена Задорнова. Это будет ее дебют в российском кино. На днях Елена специально прилетела на съемки в Москву с Мальты, где она живет постоянно. «Комсомолка» первой узнала подробности.

Восемь минут в кадре

- Еще на стадии кастинга я предлагал Михаилу Николаевичу попробовать его дочь Елену (она по образованию актриса, окончила ГИТИС. - Ред.). Но он ответил уклончиво, а потом мы к этому вопросу не возвращались, - рассказал «КП» режиссер Дмитрий Панченко. - После ухода писателя, в конце прошлого года, мы все-таки связались с Еленой и предложили ей сыграть одну из ролей. Лена и ее мама Елена Бомбина (вторая жена сатирика. - Ред.) очень долго раздумывали. И лишь недавно ответили согласием. Елена сказала, что может прилететь на съемки только на пару дней, а потом будет занята по учебе. Она сейчас на Мальте защищает какую-то научную работу - то ли в аспирантуре, то ли в магистратуре, я не уточнял.

Прежде чем дать согласие, Лена посмотрела присланные ей видеоматериалы - отснятые сцены, кастинги, эпизоды с участием ее отца. Сказала, что ей очень нравятся песни в фильме (у нас музыкальная комедия). В итоге она сыграла в нашей картине роль военного советника - женщины, которая все время приходит к президенту С.Ш.А. (именно так, с точками!) и сообщает о том, как идут дела. Экранное время у Лены Задорновой - восемь минут из ста. Роль второго плана, но значимая.

- А почему С.Ш.А. с точками?

- Когда Михаил Николаевич заболел и стало ясно, что он не сможет сниматься в роли президента Америки, мы решили: Россия пусть в фильме останется, а вместо США будет вымышленная страна, но при этом «рассадник демократии». Так появилась Самая Шибко Демократическая Автономия - сокращенно С.Ш.А. Флаг этой страны - как у Штатов, только вместо звездочек - крестики-нолики.

В жизни Елена Задорнова очень мягкий и спокойный человек. Фото: Сергей ИВАНОВ/PhotoXPress.r

Все нервы от одежды!

- Вы планировали найти двойника Задорнова на роль президента...

- Была такая мысль, но мы отказались. Президента сыграл актер Сергей Дорогов из «Шести кадров».

- С Еленой проводили пробы, или она с ходу стала сниматься?

- Она сама на Мальте сделала пробы читки текста и прислала нам. Мы кое-что скорректировали. Затем в Москве мы с ней полдня репетировали. Нам нужно было всю ее роль снять за один день. Лена начала сниматься в 7 утра и закончила за полночь.

Для роли мы ее сильно изменили. Лена по характеру очень мягкая, интеллигентная. Приехала к нам с Мальты такая расслабленная, умиротворенная, как из другой жизни. Слышал, она там еще йогой занимается. А нам для фильма нужна была резкая, холодная женщина. Поэтому мы пытались из Лены сделать если не стерву, то достаточно агрессивную даму.

Помню, как Лена пришла на площадку. Одета очень просто, черная мини-юбка, кремовая блузка и пиджак веселенькой расцветки. Выглядит лет на шесть моложе своего возраста - я-то думал, что приедет женщина постарше. Наши костюмеры сразу переодели ее в строгий брючный костюм. Лену «ожесточили» - надели ей очки, распрямили волосы, подняли на высокие каблуки. Актеру правильный грим и правильный костюм помогают вжиться в образ. Если человек ужат в костюме, то становится немножко нервным, а Лена по роли должна быть недовольной. Костюм у нее черный с белым, и на плече шеврон со словами на английском «специальные силы» и изображением большого гамбургера. В кино она такая дама на службе - с металлом голосе, которая немножечко не догоняет, что происходит. У нее навязчивая идея: бомбить. Она постоянно приходит к президенту с этим предложением. Кстати, сцены с Леной Задорновой снимали в ресторане в центре Москвы, он с овальными стенами - получилось очень похоже на Белый дом.

На Мальте снималась в сериалах

- Было заметно, что дочь Задорнова - новичок на съемочной площадке?

- Недостаток опыта немного чувствовался. Но потом она порепетировала и заиграла. Актерское образование помогло. Мы спросили Лену, как часто она снималась после вуза. Она сказала, что иногда снимается на Мальте в сериалах. В России опыта работы в качестве актрисы у нее нет - это будет ее дебют.

- На Мальте она снималась в российских сериалах?

- Нет. Вообще Лена знает несколько языков. Сказала, что может в нашем фильме говорить по-английски, по-французски. Но у нас все герои говорят по-русски, только некоторые - с американским акцентом.

- Елена справилась с ролью?

- Я считаю, для человека, который вот так быстро впрыгнул в проект, справилась. Далеко не все опытные артисты могут выдерживать такую нагрузку. Лена отработала спокойно, без капризов. Наравне со всеми питалась «кинокормом». Не говорила, что «на диете»... А то были актеры, которые сразу на кастинге нам говорили, что им нужен персональный ассистент, гример, повар на съемках, отдельное питание, персональный вагон.

Лена Задорнова никаких условий не выставила. Скромно спросила, можем ли мы оплатить ей перелет. Мы ответили: конечно. Она прилетела, сыграла смену и на следующий день улетела.

- За какой гонорар она снималась? Скажем, сто тысяч рублей?

- Нет, что вы! Значительно меньше. Сумму не могу озвучивать. У всех суммы были очень скромные и порой символические...

Михаил Задорнов написал сценарий картины. Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

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Вторая жена тоже мелькает в кадре

- Не создалось впечатление, что Лена - папенькина дочка?

- Нет. Она совершенно самодостаточный человек. Просто из другой жизни, очень расслабленная, и это ей сначала немного мешало. К тому же стиль фильма своеобразный, гротескный. К нам на съемки приезжала другая актриса, Мария Насырова - подопечная Юрия Гальцева. У нее было то же самое. Ей 26 лет, профессиональная актриса, но долго не могла поймать образ. Насырову мы в такую ведьму превратили, что она сама себя не узнала. Страшилу из нее сделали, одели в рубище...

- Как Гальцев ее вам представил?

- Он сказал: вот моя Мария. Я точно не знаю, развелся он с законной женой или нет, но Марию он не скрывает. У нас ее все воспринимают, как молодую жену Гальцева.

Я ведь Михаилу Задорнову предлагал и его вторую жену Елену Бомбину в кадре снять. Он: «Нет-нет, не надо». Не хотел тянуть своих в фильм. И все-таки она попала в картину.

У Михаила Николаевича была одна съемочная смена, когда он успел сыграть рассказчика. Он тогда уже собирался уезжать на операцию в Германию. Сказал: «Снимем быстро, не мучайте меня». Приехал с Еленой Бомбиной и своей помощницей Леной Заварзиной. В фильме они сидят среди других зрителей и хлопают Задорнову, который стоит на сцене. Я предложил их покрупнее в кадр посадить. Но Михаил Николаевич это не приветствовал. И мы их сняли общим планом в зрительском зале.

- Когда будет готов фильм?

- Съемки закончены, теперь осталось все домонтировать. Ждем летом Елену Задорнову и семью Михаила Николаевича на просмотр версии нашей картины.

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