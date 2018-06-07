Почему говядина? Ответ на вопрос, который не знал министр
В ходе «Прямой линии» у Путина спросили: «Почему мясо коров называется говядиной?» Президент переадресовал вопрос вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему вопросы сельского хозяйства.
- К своему стыду, не могу ответить на этот вопрос, - пожал плечами тот. - Надо посмотреть в словари.
- Вот видите, даже вы не знаете, а они хотят, чтобы я ответил, — пошутил Путин.
И в самом деле — почему? Следуя совету Гордеева, мы заглянули в словари. И обнаружили, что в основе этого слова - старославянское «говядо». Так называли корову, быка, яка или другую крупную рогатую скотину. Вот такой простой ответ.
Почему мясо коровы называют говядиной?.Путин поставил вице-премьера в тупик своим вопросом
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