2018-06-07T20:15:04+03:00
Политика

Почему говядина? Ответ на вопрос, который не знал министр

Во время Прямой линии Владимир Путин переадресовал Алексею Гордееву вопрос о том, почему мясо коров называется говядиной
Андрей ВАСИН
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Президент переадресовал вопрос вице-премьеруПрезидент переадресовал вопрос вице-премьеруФото: REUTERS
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В ходе «Прямой линии» у Путина спросили: «Почему мясо коров называется говядиной?» Президент переадресовал вопрос вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему вопросы сельского хозяйства.

- К своему стыду, не могу ответить на этот вопрос, - пожал плечами тот. - Надо посмотреть в словари.

- Вот видите, даже вы не знаете, а они хотят, чтобы я ответил, — пошутил Путин.

И в самом деле — почему? Следуя совету Гордеева, мы заглянули в словари. И обнаружили, что в основе этого слова - старославянское «говядо». Так называли корову, быка, яка или другую крупную рогатую скотину. Вот такой простой ответ.

Почему мясо коровы называют говядиной?.Путин поставил вице-премьера в тупик своим вопросом

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