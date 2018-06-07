2018-06-07T20:05:24+03:00
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В особняке Джуны на Арбате хотят открыть хоспис?

Исполняется три года со дня смерти легендарной целительницы
Татьяна ЗИМНЯЯ
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При жизни ведунья занимала три этажа дома на Арбате Фото Владимира Яцины /Фотохроника ТАССПри жизни ведунья занимала три этажа дома на Арбате Фото Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС
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Судебные тяжбы за наследство Джуны Давиташвили, как ни странно, продолжаются до сих пор. Музей в арбатском особняке, где она врачевала и жила, открыть не удалось. Академию Альтернативных наук, что расположена по адресу Арбат, 28, потеснили новые арендаторы.

При Джуне Академия занимала четыре этажа (последний 4-ый был в собственности, остальные три — в аренде у города). После смерти Джуны у Академии накопились долги за коммуналку и аренду помещения - больше двух миллионов.

- Год назад тендер выиграли новые арендаторы. Они выкинули вещи Академии, мебель холодильники, телевизоры, - сокрушается друг целительницы Валерий Камшилов. - Насколько мне известно, в особняке собираются открыть хоспис. В соседнем здании находится медицинский центр. Там уже начали собирать подписи против новых арендаторов.

Особняк Джуны в центре Москвы на Арбате. Фото: Евгения ГУСЕВА

Особняк Джуны в центре Москвы на Арбате.Фото: Евгения ГУСЕВА

- В собственности Академии остался 4-й этаж. Но и здесь не все гладко, - продолжает Валерий Камшилов. - За имущество Джуны судятся ее родственники. Я тоже отстаиваю свои интересы в московском городском суде. Считаю, что был рейдерский захват особняка. Судебные дела не закончились и по квартирам Джуны. Трехкомнатную квартиру в Большом Николопесковском переулке Джуна подарила Леониду, сыну своего друга Вильяма. Из-за этой квартиры сейчас Леонид судится с племянниками Джуны в Пресненском суде.

Так что спокойной жизни ни у кого нет.

Напомним, Джуна Давиташвили ушла из жизни в 2015 году, оставив после себя не только духовное наследие, но и недвижимость в центре Москвы. За лакомый кусок на Арбате до сих пор идет борьба между различными группировками.

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В особняке Джуны на Арбате каждый день — движуха. От посетителей нет отбоя. Нынешние хозяева Академии альтернативных наук утверждают, что картины Джуны, а они здесь повсюду, лечат любые хворобы. Вот народ и повалил — за искусством и здоровьечком. А заодно, чтобы надышаться атмосферой удивительного и невероятного (подробности)

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