«Володя, ты не устал? Пока нет...» 10 крылатых фраз с «Прямой линии с Владимиром Путиным» -2018
Ответы Владимира Путина на "Прямых линиях" традиционно расходятся в народе на цитаты. "Комсомолка" послушала выступление президента и выбрала из него шутки и яркие фразы.
Крылатые фразы президента на Прямой линии 2018.
- Если говорить категориями «белое», «черное», «серое» - мы движемся в сторону устойчивого белого цвета. Но в природе не бывает абсолютной чистоты ни в чем. (о состоянии российской экономики)
- Если бы мы зачистили все правительство и привели новых людей, 2 года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать задачи. У нас нет этих 2 лет. (о кадровой политике)
- Будем рассчитывать, что сборная на Чемпионате выстрелит. (о прогнозах на игру российских футболистов)
- Ну так наши корабли и так непотопляемые, или труднопотопляемые. (на вопрос-шутку моряков: «Разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы онии были непотопляемыми»)
- Вот спрашивают: «Вам на политическом Олимпе не одиноко?». Мне не одиноко.
- Профессионал (вице-премьер по сельскому хозяйству Гордеев, - ред.) не знает, почему мясо коровы называется говядиной, а вы хотите, чтобы я ответил.
- Я читаю вопросы на мониторах. «Володя, ты не устал?» Пока нет!
- Забрать все книги бы да сжечь (процитировал Грибоедова, отвечая на вопрос о блокировке Telegram);
- Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок (процитировал Эйнштейна, отвечая на вопрос о Третьей мировой);
- Один в поле не воин (на вопрос: "Не одиноко ли вам на политическом Олимпе?");
- Мы должны не просто прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада — мы должны быть во главе этого поезда (на вопрос о развитии страны).
О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ?
«Комсомолка» подсчитала - на какие темы больше всего отвечал президент на «Прямой линии».
Только цифрыФото: Рушан КАЮМОВ
Полная версия Прямой линии - 2018 с Владимиром Путиным
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