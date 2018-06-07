2018-06-07T22:13:41+03:00
Экономика

Решение о пенсионном возрасте примут через неделю

Совещание в правительстве на эту тему запланировано на 14 июня
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчинСейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионный возраст в России повысят по самому жесткому сценарию - до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кабмине. Премьер и члены правительства обсудят это предложение уже в следующий четверг.

По словам экспертов, решение о повышении будут принимать быстро, но перед этим обсудят и с профсоюзами, и с экспертами. Плюс свою лепту могут внести депутаты Госдумы, когда станут обсуждать законопроект. Тактически это может выглядеть так: самый жесткий вариант чиновники в процессе обсуждений смягчат и тем самым подсластят пилюлю.

На «прямой линии» президента 7 июня вопрос о пенсионном возрасте тоже прозвучал. Владимир Путин ответил, что ждет предложений от правительства. При этом он сказал, что одна из главных целей на ближайшие годы - существенно увеличить пенсии. Как считают эксперты, сделать это без повышения пенсионного возраста невозможно.

Основная причина - демографическая яма. В ближайшие 10 - 15 лет рождаемость в России будет меньше смертности. Это связано с тем, что заводить детей в этот период станет малочисленное поколение, родившееся в 90-х. При этом на пенсию будут уходить «бэби-бумеры» 60-х. В итоге число работоспособных граждан станет сокращаться, а число получающих пенсии - расти. В таких условиях, даже чтобы сохранить нынешние и без того невысокие пенсии, государству придется увеличивать расходы бюджета. Денег на это в казне нет. Особенно с учетом других социальных задач, описанных в пресловутых майских указах.

Напомним, сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году. И с тех пор не повышался. Для сравнения, все бывшие республики СССР, кроме РФ и Узбекистана, уже повысили пенсионный возраст. Для сравнения, продолжительность жизни в нашей стране, по данным Росстата, сейчас составляет 72,7 года. По словам демографов, она растет со скоростью 4 - 5 месяцев каждый год.

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Совещания на эту тему проходят чуть ли не каждую неделю. Пока согласия среди ведомств нет. Все понимают, что повышать нужно, но конкретные параметры не определены. Тем не менее, как сообщают источники «КП», в некоторых нюансах мнения властей сошлись (подробности)

КСТАТИ

Россияне не хотят позже выходить на пенсию

«Вы бы хотели, чтобы вам снизили зарплату?» Ответ очевиден. Но подобные вопросы социологи почему-то задают россиянам постоянно. Взять тот же пенсионный возраст. Его давно хотят повысить, но все никак не решаются.

На прошлой неделе премьер Дмитрий Медведев заявил, что решение об этом принимать необходимо (подробности)

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