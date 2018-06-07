Решение о пенсионном возрасте примут через неделю

7 Июнь 21:50 2018-06-07T22:13:41+03:00

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пенсионный возраст в России повысят по самому жесткому сценарию - до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кабмине. Премьер и члены правительства обсудят это предложение уже в следующий четверг.

По словам экспертов, решение о повышении будут принимать быстро, но перед этим обсудят и с профсоюзами, и с экспертами. Плюс свою лепту могут внести депутаты Госдумы, когда станут обсуждать законопроект. Тактически это может выглядеть так: самый жесткий вариант чиновники в процессе обсуждений смягчат и тем самым подсластят пилюлю.

На «прямой линии» президента 7 июня вопрос о пенсионном возрасте тоже прозвучал. Владимир Путин ответил, что ждет предложений от правительства. При этом он сказал, что одна из главных целей на ближайшие годы - существенно увеличить пенсии. Как считают эксперты, сделать это без повышения пенсионного возраста невозможно.

Основная причина - демографическая яма. В ближайшие 10 - 15 лет рождаемость в России будет меньше смертности. Это связано с тем, что заводить детей в этот период станет малочисленное поколение, родившееся в 90-х. При этом на пенсию будут уходить «бэби-бумеры» 60-х. В итоге число работоспособных граждан станет сокращаться, а число получающих пенсии - расти. В таких условиях, даже чтобы сохранить нынешние и без того невысокие пенсии, государству придется увеличивать расходы бюджета. Денег на это в казне нет. Особенно с учетом других социальных задач, описанных в пресловутых майских указах.

Напомним, сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году. И с тех пор не повышался. Для сравнения, все бывшие республики СССР, кроме РФ и Узбекистана, уже повысили пенсионный возраст. Для сравнения, продолжительность жизни в нашей стране, по данным Росстата, сейчас составляет 72,7 года. По словам демографов, она растет со скоростью 4 - 5 месяцев каждый год.

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