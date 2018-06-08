Почему все так рады Кубку Стэнли в руках Александра Овечкина

СЕГОДНЯ 12:22 2018-06-08T12:40:32+03:00

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Клуб НХЛ «Вашингтон» во главе со своим капитаном Александром Овечкиным выиграл Кубок Стэнли - главный приз Национальной хоккейной лиги. В финальной серии до четырех побед «Кэпиталз» без проблем разобрались с «Вегасом» - 4-1. Вместе с Овечкиным кубок взяли еще два россиянина - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Но прежде всего, это история Саши.

Вы видели этот Кубок Стэнли? Сам приз - это относительно небольшая серебряная ваза. А массивное основание, которое часто принимают за трофей, - это припаянные кольца, на которые наносятся имена хоккеистов, выигрывавших этот Кубок. Там не было до сих пор фамилии «Ovechkin». В этом и была основная проблема русской звезды. В Америке капитана «Вашингтона» называют «Александр Великий». Но какой же ты Великий, если не поднимал над головой 15 кг серебра хоккейной славы? А сейчас он свой титул может носить с полным правом.

Теперь немного статистики. Александр Овечкин набрал в 24 матчах этого победного плей-офф 27 очков (15 голов + 12 передач). Это новый рекорд «Кэпиталс» по голам. И это значит, что Овечкин - не просто капитан и лидер «Вашингтона» в раздевалке. Это значит, что Александр Великий сам за шкирку втащил свой клуб на вершину заокеанского хоккея. Приз «Конн Смайт Трофи» лучшему игроку Кубка Стэнли, коорый вручали Овечкину - лучшее доказательство, что так думают не только в России, но и в Северной Америке.

Капитан "Вашингтона" получил «Конн Смайт Трофи» - приз лучшему игроку плей-офф.Фото: REUTERS

Ну и самое главное: почему мы так рады, что Александр Овечкин стал наконец обладателем Кубка Стэнли? Потому что он наш. Потому что, несмотря на все свои миллионы, он остался тем самым парнем с соседнего двора, у которого не хватает одного зуба, и который готов выйти во двор и с пацанами играть в футбол на коробке, и это вам подтвердит любой, кто хотя бы мимолетно сталкивался с Сашей. А еще потому, что он сам не считает этот Кубок Стэнли вершиной своей карьеры. В этом году Овечкин рвался играть за сборную России на Олимпиаде. Помимо прочего это означало и то, что он готов был пожертвовать шансами «Вашингтона» на Кубок Стэнли - невозможно выложиться по полной программе зимой на Играх, а потом в Америке гонять всех соперников в плей-офф.

Не вина Овечкина в том, что ему не удалось приехать в Пхенчхан. Потому, что есть обстоятельства и обязательства, которые сильнее многих желаний. Но вряд ли есть человек в хоккее, кто сомневается в том, что сам Александр не будет считать себя Великим, пока не выиграет олимпийское золото.

Александр и его супруга Анастасия во время празднования на льду Лас-Вегаса.Фото: REUTERS

PS. Да, и еще. В США есть традиция: обладателей Кубка Стэнли приглашают в Белый дом на аудиенцию к президенту страны. О чем будут говорить Дональд Трамп и основатель «Putin Team» Александр Овечкин? Хорошее продолжение истории.

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