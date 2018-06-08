Реакция западных СМИ на «прямую линию» с Путиным

СЕГОДНЯ 21:22 2018-06-08T21:34:41+03:00

Как страны ЕС и США на сей раз восприняли общение российского президента с народом

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Известно, что «прямой линией» с Владимиром Путиным интересуются не только те, ради кого это мероприятие было придумано - то есть россияне. Весь мир пристально наблюдал за ответами российского лидера. А отвечал он ни много ни мало почти 4 с половиной часа. «Комсомолка» собрала самые интересные комментарии о прошедшем событии в иностранных СМИ.

The Independent отмечает, что Путин был довольно-таки воинственным во время общения с публикой. «Он говорил о перспективах Третьей мировой войны и уклончиво отвечал на вопрос о перспективах вывода российских войск из Сирии», - написали в газете. Там также обратили внимание на некоторые нововведения в нынешней «прямой линии»: «в этом году с аудиторией в студии было покончено; вместо этого мы увидели экран с губернаторами и министрами».

Французов тоже удивил необычный формат: «Владимир Путин впервые дал слово коллегам, которые ждали своего выхода по видео-связи из офисов», - пишет Le Figaro. «Когда же чиновники забывали о том, что время на ответ ограничено, их монотонные речи строго прерывались хозяевами шоу».

The Telegraph вынесли в заголовок пассаж Путина о Третьей мировой. И вообще, теме конфронтации между Россией и Западом издание уделило особое внимание.

«Риторика «холодной войны» продолжилась, когда Путин сравнил западные санкции против России с политикой США по сдерживанию СССР. Он также напомнил о советских успехах в космической гонке, взяв на себя обязательство запустить 600 новых спутников и разработать сверхтяжелые ракеты».

В The Guardian сконцентрировались на том, как российский лидер отреагировал на сексуальные скандалы в США и акцию #MeToo (популярный хештег, подчёркивающий осуждение домогательств): «Владимир Путин выступил против движения #MeToo, которое потрясло весь мир, раскрывшее целый ряд сексуальных домогательств, но так и не сумевшее закрепиться в России», - написали в издании.

Reuters считает «прямую линию» - «возможностью россиянам выпустить пар».

«Путин использует этот ежегодный марафон, как способ устранения неполадок внутри страны. Кроме того, «линия» нужна ему для демонстрации всему миру того, что он истинный защитник интересов России. Мероприятие позволяет россиянам выпустить пар и почувствовать будто они могут влиять на бюрократическую систему», - пишет агентство.

Немецкое издание Bild остановилось на внутренних вопросах, о которых говорил Путин. В особенности на демографической ситуации в России. «Путин хочет новых русских детей» - с таким заголовком вышел обзор «прямой линии» в крупнейшей газете Германии.

«Весьма необычный момент, когда Владимир Путин начал говорить об идеальной семье, и посоветовали русским мамы иметь «по крайней мере троих детей», - пишет таблоид.

«Владимир Путин с наслаждением смотрит на торговый конфликт Евросоюза и президента Трампа», - считают в The Washington Post. «Российский президент ехидно подметил, что европейские лидеры когда-то проигнорировали его предупреждения об опасности доминирования США. Теперь европейцы получают «вознаграждение» за чрезмерное уважение к Вашингтону».

Тем временем, журналист газеты Times Марк Беннетс в своей заметке отмечает, что Владимир Путин намекнул на то, что может вновь занять пост премьер-министра после окончания своего четвертого президентского срока.

«По конституции России, человек может занимать пост президента не более двух сроков подряд. Президент Путин, впервые избранный в 2000 году, в 2008-м обменялся постами с Дмитрием Медведевым, который занимал должность премьер-министра. Этот маневр позволил ему не выходить за рамки максимального срока и оставаться у власти», - написал Беннетс.

Полная версия Прямой линии - 2018 с Владимиром Путиным

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