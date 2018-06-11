Куценко и Шпица «зажгли» на вечеринке закрытия «Кинотавра»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-11T18:53:29+03:00

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«Кинотавр» закрыл документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». А после гости кинофестиваля отправились на пляжную вечеринку.

Если раньше на «Кинотавре» традиционно кутили Ефремов с Башировым, Жерар Депардье нырял прямо в своих лакированных калошах в воды Черного моря, Панин бегал голышом по гостиничному холлу, пугая туристов, то сейчас цвет настроения фестиваля совсем не синий.

Игорь ВерникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чинно отпел коллектив Zorkiy&the gang. Потом на сцену выпорхнула звезда «Молодой гвардии» Екатерина Шпица. Актриса объявила, что ее впечатлил фильм «На районе», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Илья Маланин (талант этого 25-летнего актёра отметили многие критики).

kp_star_onlinekp Илья #Маланин и Ольга #Зуева Лариса #Блажко #нарайоне #кинотавр @ilyamalanin

Актриса посвятила своё выступление режиссёру «На районе» девушке Данилы Козловского Ольге Зуевой.

Екатерина ШпицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У сцены пританцовывали Гоша Куценко, актриса Наталья Лесниковская, продюсер Илья Бачурин со своей девушкой Надеждой Сысоевой. А Ксения Собчак вместе со съёмочной группой «Дело Собчака» отмечала премьеру картины в пляжной таверне. Там же за столом присутствовал и рулевой «Кинотавра» Александр Роднянский. Продюсер высоко оценил фильм про Собчака. Мол, картина получилась глубокая и нужная.

Чинно отпел коллектив Zorkiy&the gangФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роднянский, конечно же, поздравил с победой на фестивале режиссёра Наталью Мещанинову и ее фильм «Сердце мира».

- Поскольку этот фестиваль остается в истории нашего кино фестивалем, в котором случилось «Сердце мира», то грешно было бы не использовать название этого фильма как метафору, - обратился к коллегам Родняский. - Это всегда было нашей мечтой – создать «Кинотавр», который был бы сердцем кинематографического мира. Тем самым фестивалем, с площадки которого стартуют молодые. На котором уважают и благодарны старшим, предыдущим поколениям, классикам, где чествуют их. На котором будет побеждать ученик Александра Николаевича Сокурова и Кирилла Серебренникова. На котором любят друг друга и уважают работы друг друга, и солидаризируются с теми, кому плохо. Фестиваль, куда непросто попасть – а в этом году здесь было 102 картины в отборе основного конкурса и более 400 короткометражных.

Светлана ХодченковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль, который нужен индустрии, работающей прежде всего для зрителя, который напоминает, что кинематограф это не просто развлечение, не просто идея провести время и даже не просто идея посмеяться, повеселиться, сопереживать. А это идея универсального теста общества на прочность, на главные ценности – на то, ради чего существует кинематограф в частности и искусство в целом. Поэтому я рад, что сегодняшнее закрытие выглядело так, как оно выглядело. Потому что это и есть кинематографическая индустрия в том виде, в котором она должна быть: единая, полноценная и солидарная. Спасибо вам всем.

Алена СвиридоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Лучшим фильмом «Кинотавра» стало «Сердце мира» Натальи Мещаниновой

В этом году в конкурсе «Кинотавра» было два по-настоящему великолепных фильма. «Война Анны» Алексея Федорченко — картина про шестилетнюю еврейскую девочку, прячущуюся от фашистов в самом неожиданном месте, камине в комендатуре. И «История одного назначения», лучшая на сегодня режиссерская работа Авдотьи Смирновой — о Льве Толстом и вялом сопротивлении злу, которое на практике оборачивается грандиозным триумфом этого самого зла (Толстой в фильме защищает писаря Василия Шибунина, которому грозит расстрел за пощечину, данную командиру — и с треском проигрывает процесс: он может написать изумительную речь, но никого не может спасти). (подробности)

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