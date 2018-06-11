Экс-глава Пентагона США Уильям Перри: Кимы - деспоты, но не сумасшедшие, и готовы торговаться

СЕГОДНЯ 21:54 2018-06-11T22:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Какими бы ни были итоги, 12 июня войдет в мировую историю: в 4 утра по московскому времени в сингапурском отеле "Капелла" на острове Сентоса Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся лицом к лицу. Наблюдатели сразу начали шутить, что "российский агент" Трамп не случайно выбрал для исторического саммита именно эту дату - День России ведь.

После 45-минутного общения с глазу на глаз лидеры США и КНДР проведут полуторачасовые переговоры в расширенном составе, а после отобедают. Известно, что с американской стороны участвуют госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Пока прилетевшего в Сингапур президента США здесь уже заранее поздравляют с днем рождения - в четверг Трампу исполнится 72 года.

Дональда Трампа в Сингапуре заранее поздравили с днем рожденияФото: REUTERS

Какой подарок сделает себе он сам? О чем могут или не могут договориться Пхеньян и Вашингтон? "Комсомолка" поговорила о перспективах встречи с бывшим министром обороны США Уильямом Перри, который пытался решить этот кризис еще по просьбе Билла Клинтона. С 90-летним экс-главой Пентагона мы следим за процессом из Женевы, куда он прилетел на конференцию Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"ВЛАСТЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ НЕ ПРОМЕНЯЮТ"

- Мистер Перри, вы вели переговоры о нормализации отношений еще с Ким Ир Сеном. Реально ли о чем-то договориться с северными корейцами и как это нужно делать сегодня с внуком знаменитого вождя?

- Я общался с ними в несколько этапов. В последний раз уже после отставки, когда Билл Клинтон попросил меня вернуться для этого из Стэнфордского университета в состав администрации Белого дома. Я говорил, что необходимо применять принудительную дипломатию - сочетание пряников и дубинок. И я считал, что Север позитивно реагировал на наши предложения. Тогда у них не было ядерного арсенала, они могли отказаться от права на попытку его создания. К концу 2000 года сделка с Пхеньяном была готова для подписания, но через месяц новый президент Джордж Буш-младший свернул все дискуссии и отказался от возможности положить конец северокорейской программе. Он ошибочно полагал, что из-за санкций режим скоро рухнет. А в 2003 году мы получили новый кризис.

Работавший с северными корейцами Уильям Перри поделился с "КП" своими наблюдениями о КимахФото: Елена ЧИНКОВА

Основной урок, который я из этого вынес: Северная Корея держится за ядерную программу, чтобы обеспечить выживание своего режима. Там убеждены, что США намерены свергнуть династию Кимов, и ядерная программа - единственная гарантия их сдерживания. Второй урок: несмотря на звучащие угрозы, эта страна стремится к нормализации отношений. И третий урок: они не сумасшедшие. Деспоты, безжалостные, но не сумасшедшие. Они рациональные, ценят экономические стимулы и готовы торговаться. Но никогда не променяют выживание режима на эти стимулы. Если мы будем это понимать и создадим баланс между тем, что надо им и что надо нам, тогда переговоры будут, скорее всего, успешными. КНДР считает, что на основе ядерной программы она обеспечит себе стабильность и безопасность, и мы обязательно должны предложить им для этого какой-то альтернативный вариант.

"ВОЕННЫЙ ВАРИАНТ - ЭТО КАТАСТРОФА"

- Есть ли такой вариант у Дональда Трампа? И что бы вы ему посоветовали перед встречей в Сингапуре?

- Очень важно достичь некоего уровня понимания. Даже если конкретных договоренностей не будет, то они должны понимать, что военный вариант - это катастрофа. Мы хотели бы, чтобы КНДР отказалась от дальнейших испытаний баллистических ракет средней и большой дальности и не передавала бы третьим сторонам ядерные технологии. Это очень важные вопросы, которые предстоит решить на этой встрече. А дальше уже можно идти по пути денуклеаризации. Будет наивным полагать, что сейчас они полностью откажутся от ядерной программы. Но мы должны начать.

Перед переговорами Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими министрамиФото: REUTERS

ЖДАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

- После встреч лидеров двух Корей в пограничной зоне пошли прогнозы об их скором объединении. Как это может выглядеть или такие заявления преждевременны?

- Действительно преждевременны. Но не преждевременно думать, как двигаться в этом направлении. Непосредственной задачей должна стать нормализация отношений, а после этого можно будет думать и о чем-то еще.

- Вы эту встречу ожидаете со скепсисом или оптимизмом?

- С надеждой.

- А кто более непредсказуемый из переговорщиков - Трамп или Ын?

- Оба! Но при этом оба считают, что успех на переговорах позитивно повлияет на ситуацию в их странах. Вот почему я и жду эту встречу с надеждой. Если Трамп договорится, то получит поддержку в Конгрессе в отличие от Клинтона, у которого тогда не было демократического большинства. Вместе с Южной Кореей США могли бы запустить процесс нормализации отношений и формирования свободного от ядерного оружия Корейского полуострова. Но это не произойдет быстро. И легко в любом случае не будет.

ОФИЦИАЛЬНО

- Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный итог, который примут США, - заявил перед переговорами госсекретарь США Майк Помпео.