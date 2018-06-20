2018-06-20T13:53:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Ахилл из Эрмитажа уел Нафаню из Иркутска, дважды облизнув Россию

Наша сборная выдает такой футбол, что опровергает теории о мозговой деятельности симпатичных нам живых существ
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Футбольный эксперт кот Ахилл не ошибается в прогнозах.Футбольный эксперт кот Ахилл не ошибается в прогнозах.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Что предсказывал иркутский енот Нафаня накануне матча Россия-Египет? Не поверите - что команда наставника Стаса Черчесова продует «фараонам» с могучим Эктором Купером во главе! А ведь еноты - при объеме мозга, схожего с кошачьим, - имеют столько же нейронов, сколько у собак (то есть - намного больше, чем у кошек)! Проще говоря, крошки-еноты быстрее мурчащих соображают, да и вообще шустрее не только в вопросах выбора вкусняшек и неваляшек. Но в заочном споре хвостатых-полосатых прогнозистов на исходы матчей ЧМ-2018 прибайкальская симпатяга проиграла рожденному на невских берегах эрмитажному коту Ахиллу.

Ахилл - так уж вышло - глуховат от рождения. Что не мешает ему четвертый год исправно гонять мышей, которые точат зубы на шедевры в хранилище мировых шедевров. И заодно предсказывать исход футбольных баталий, которые шедеврами являются не всегда.

Кот Ахилл - настоящий петербуржец. Культурный и патриотичный. Фото: Александр ГЛУЗ

Кот Ахилл - настоящий петербуржец. Культурный и патриотичный.Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на меньший объем нейронов в мозгу, чем у иркутского енота, питерский Ахилл нечеловеческими усилиями все пророчит и пророчит успех сборной из «нефутбольной страны» (выражение тренера и комментатора Леонида Слуцкого почти двухлетней давности), которая кота кормит-поит и дает нехилый промоушен.

В отличии от енота Нафани, который кинулся к миске с едой с флажком Египта, мудрый не по годам Ахилл уже второй раз за неделю выбрал кормушку, осененную триколором.

Енот Нафаня ошибся в своём прогнозе, "предсказав" победу египтянам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Енот Нафаня ошибся в своём прогнозе, "предсказав" победу египтянам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то скептически скажет, что в случае иного прогноза жрать коту просто бы не дали. Но ведь он столь же уверенно выбрал миску с нашим флажком накануне эпической битвы с Саудовской Аравией!

Если Ахилл не прогадает и с третьей игрой — Россия- Уругвай — его можно будет вносить в пантеон великих предсказателей имени осьминога Пауля, который 8 лет назад на ЧМ-2010 в ЮАР все четко разложил по сборной Германии (6 верно предсказанных матчей!).

Вот только научно обосновать это не получится — нейронная деятельность осьминогов уступает кошачьей, да и вообще там все как-то зыбко и признано...!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская сборная обыгрывает Египет и оформляет выход из группы домашнего чемпионата мира (смотрите фото)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная России обыграла Египет и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Испания - Иран 20 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Испания - Иран. Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 20 июня 2018 в Казани на стадионе «Казань Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Генсек НАТО заявил о наступлении "самого опасного момента" со времен холодной войны
Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи
В Индии мыши сгрызли в банкомате купюры на 1,2 млн рублей
Погода на 24-24 июня: в выходные в Москву придёт жара в 30 градусов
Матч Португалия - Марокко: Буссуфа выйдет в стартовом составе марокканцев
Матч Португалия - Марокко: Криштиану Роналду начнет игру в "Лужниках" с первых минут
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уравнивании одного дня в СИЗО к полутора в колонии
Украинские националисты ворвались в горсовет Харькова и распылили газ
Захарова прокомментировала выход США из Совета ООН по правам человека
Захарова: США намерены использовать космическое пространство для проведения военных операций
«Очень дорогая для всех победа»: Песков рассказал о реакции Путина на итог матча Россия- Египет
ВСУ активизировали наступательные действия в Донбассе
Минтруд обеспечит занятость людей предпенсионного возраста
Совет Федерации утвердил Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Президент Южной Кореи назвал установление мира общей целью с Путиным
Ученые рассказали, почему вспышки света заставляют мозг работать быстрее
ООН: Украина обязана найти виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе
На Первом канале рассказали, почему Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Михаил Боярский считает фееричную игру сборной России на ЧМ-2018 не случайной
Минэкономразвития оценило стоимость ответных торговых ограничений против США
Южная Корея отказалась от собственных регулярных военных учений из-за диалога с КНДР
Депутаты Рады предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий
Ученые: брак спасает от преждевременной смерти
США назвали условие своего возвращения в Совет по правам человека
Надо играть на победу — Евгений Ловачев сделал прогноз на матч Россия-Уругвай
США в четверг передадут Турции два истребителя F-35
Эксперты рассказали о грядущих в школьных учебниках истории изменениях
«Произносит чужой текст»: в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о «вторжении» России