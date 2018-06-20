Ахилл из Эрмитажа уел Нафаню из Иркутска, дважды облизнув Россию

СЕГОДНЯ 12:57 2018-06-20T13:53:51+03:00

Наша сборная выдает такой футбол, что опровергает теории о мозговой деятельности симпатичных нам живых существ

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Что предсказывал иркутский енот Нафаня накануне матча Россия-Египет? Не поверите - что команда наставника Стаса Черчесова продует «фараонам» с могучим Эктором Купером во главе! А ведь еноты - при объеме мозга, схожего с кошачьим, - имеют столько же нейронов, сколько у собак (то есть - намного больше, чем у кошек)! Проще говоря, крошки-еноты быстрее мурчащих соображают, да и вообще шустрее не только в вопросах выбора вкусняшек и неваляшек. Но в заочном споре хвостатых-полосатых прогнозистов на исходы матчей ЧМ-2018 прибайкальская симпатяга проиграла рожденному на невских берегах эрмитажному коту Ахиллу.

Ахилл - так уж вышло - глуховат от рождения. Что не мешает ему четвертый год исправно гонять мышей, которые точат зубы на шедевры в хранилище мировых шедевров. И заодно предсказывать исход футбольных баталий, которые шедеврами являются не всегда.

Кот Ахилл - настоящий петербуржец. Культурный и патриотичный.Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на меньший объем нейронов в мозгу, чем у иркутского енота, питерский Ахилл нечеловеческими усилиями все пророчит и пророчит успех сборной из «нефутбольной страны» (выражение тренера и комментатора Леонида Слуцкого почти двухлетней давности), которая кота кормит-поит и дает нехилый промоушен.

В отличии от енота Нафани, который кинулся к миске с едой с флажком Египта, мудрый не по годам Ахилл уже второй раз за неделю выбрал кормушку, осененную триколором.

Енот Нафаня ошибся в своём прогнозе, "предсказав" победу египтянам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то скептически скажет, что в случае иного прогноза жрать коту просто бы не дали. Но ведь он столь же уверенно выбрал миску с нашим флажком накануне эпической битвы с Саудовской Аравией!

Если Ахилл не прогадает и с третьей игрой — Россия- Уругвай — его можно будет вносить в пантеон великих предсказателей имени осьминога Пауля, который 8 лет назад на ЧМ-2010 в ЮАР все четко разложил по сборной Германии (6 верно предсказанных матчей!).

Вот только научно обосновать это не получится — нейронная деятельность осьминогов уступает кошачьей, да и вообще там все как-то зыбко и признано...!

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