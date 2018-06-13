2018-06-13T12:47:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Что надо знать, отправляясь на стадион на Чемпионате мира: В вувузелу не дуть, оружия не брать

Правила прохода на стадионы во время ЧМ очень строги. Вот главные из них
Константин ИВАНОВ
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Правила прохода на стадионы очень строги. Не испортите себе праздникПравила прохода на стадионы очень строги. Не испортите себе праздникФото: Олег ЗОЛОТО
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У вас есть билет на матч чемпионата мира? Круто! Но помните, правила прохода на стадионы очень строги. Не испортите себе праздник.

1. Проверьте, не забыли ли вы билет и паспорт болельщика (Fan ID). Если у вас не будет одного из этих документов, вы не попадете на стадион!

2. Вас будут досматривать и обыскивать. Вежливо, но внимательно, хлопая по самым разным частям тела. Не скандальте, это бесполезно. Но болельщиц будут досматривать стюарды только женского пола. Успокоит вас это или расстроит, решать вам.

3. Приезжайте на стадион минимум за час до начала матча. Вы избежите толкотни, а рядом с ареной будет чем заняться: спонсоры придумывают массу активностей и конкурсов. А еще надо успеть купить сувениры!

4. Не берите с собой оружие, не пропустят, это точно. Вот вы смеетесь, а в машине у многих есть топорик или саперная лопатка. И проверьте, может, у вас где-то завалялся крохотный перочинный нож? Выложите весь арсенал дома, зачем вам лишние проблемы?

5. Зажигалки проносить можно. Но курить в чаше стадиона нельзя!

6. Вы знаете, что такое вувузела? Это южноафриканская дудка, и она запрещена на матчах чемпионата мира! Как и многие другие музыкальные инструменты. Не тащите с собой любимый аккордеон - это бесполезно!

7. Внимание, вот как звучит еще один пункт правил ФИФА для болельщиков: «Запрещено проносить лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований». Болеть должны здоровые люди!

8. Воду тоже нельзя. Этот пункт в правилах звучит так: нельзя проносить стеклянные контейнеры и бутылки; жидкости в емкостях более 100 мл.

9. Нельзя с собой брать любых животных за исключением собак-проводников. Хомяк Боря должен остаться дома у телевизора!

10. Не берите с собой радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства. Можно только смартфоны-телефоны. Но ради бога не ведите прямую трансляцию в соцсетях со стадиона, это запрещено, а Первому каналу не нужны конкуренты.

11. Вас имеют право снимать фотографы и видеооператоры. Помните, что в любой момент можете стать героем прямого эфира!

12. Нельзя проносить зонты длиной свыше 25 см - даже в закрытом состоянии!

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Все планета на низком старте: 14 июня в России начинается чемпионат мира по футболу, и болельщики из 31 страны готовы рвануть к нам. Но чтобы они были готовы к столкновению с российской действительностью, местные газеты и власти учат их, что в России хорошо, а что такое плохо. «КП» изучила иностранные путеводители и рекомендации болельщикам и выбрала самые ценные советы (подробности)

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