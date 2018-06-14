В матче сборных России и Саудовской Аравии букмекеры ставят на нашу победу

СЕГОДНЯ 01:05 2018-06-14T01:07:43+03:00

В первый день Чемпионата мира Россия будет болеть за своих футболистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уверенная победа в этом матче превратит чемпионат мира в то, чем он и должен быть – яркий праздник с воспоминанием на всю жизнь. Все остальное испортит ЧМ-2018 черной кляксой. Но мы настолько не знаем свою сборную, что в этой игре ждем любой результат.

Букмекеры верят в Россию

Может быть безликая ничья – 0:0? Возможно. Может быть даже поражение? Не исключено. Но для всего мира любой исход, кроме победы сборной России, станет первой сенсацией ЧМ-2018. Достаточно взглянуть на котировки букмекеров. Ставки на победу России принимаются с коэффициентом 1,44, на ничью – 4,31, на Саудовскую Аравию – 8,9. И этот перекос немного отрезвляет: наша сборная не такой уж записной лузер, как можно было подумать в последние две недели.

В чем сила Саудовской Аравии?

В тренере. Скорее всего, вы не знаете ни одного игрока сборной Саудовской Аравии, и не надо себя корить в этом – там действительно нет ни одной более-менее заметной звезды, засветившейся в Европе. Зато у этой сборной заметный тренер – Хаун Антонио Пицци, тот с которым сборная Чили выиграла Кубок Америки 2016, не дав до него добраться Аргентине во главе с Лионелем Месси. Потом у Пицци, правда, в сборной Чили все пошло наперекосяк, она осталась без чемпионата мира, а Пицци оказался в Саудвской Аравии.

Тренер сборной Саудовской Аравии Хаун Антонио Пицци.Фото: REUTERS

С ним команда преобразилась. Теперь даже с такими соперниками, как Италия, саудовцы много владеют мячом, и конструируют позиционные атаки - они техничны, пусть и не так быстры. А чтобы выдрессировать сборную Саудовской Аравии у ее тренера было 3 месяца сборов (для сравнения у сборной России – 3 недели).

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Рамадан: месяц поста перед Россией

Но есть одно «но». Один из них был месяц Рамадан – священный для мусульман, во время него запрещено есть и пить до захода солнца. Это серьезно для сборной Саудовской Аравии. Ее капитан Осама Хавсави во время предматчевой пресс-коференции то и дело вспоминал Аллаха. «Всевышний направит наши стопы к победе» - типичное начало его ответа на любой вопрос. Теперь представьте, что творится с командой во время тренировочного сбора, если во время него нельзя ни есть ни пить?

Болельщики саудовцев на тренировке национальной сборной.Фото: REUTERS

А открытая тренировка Саудовской Аравии началась с того, что к команде пришел глава спортивного комитета шейх Аль-Шейх, отвел в сторонку всех футболистов и что-то долго им объяснял. А завтра на матче ждут наследного принца Саудовской Аравии шейха Мухаммеда ибн Салмана – самого, пожалуй, главного человека и в стране и в футболе, который гасит долги местных клубов на 300 млн долларов, открывает трибуны стадионов для женщин, и вообще следит за всеми игроками. При нем сборная играет совсем с другой отдачей.

Мутко на ужин

За несколько часов до этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что его команда ждет на ужин Виталия Мутко – экс министра спорта. И видимо тот тоже может отвести в сторонку команду и что-то ей долго рассказывать. И теперь кажется, что сходства между нами намного больше различий.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пресс-конференции.Фото: REUTERS

А сборная России тем временем старательно пыталась не нервничать. Ее главный тренер Станислав Черчесов пытался шутить перед игрой, и делать вид, что ничего особенного не происходит. Атмосфера? – Отличная. Критика? – Не слышал. Давление? – У любого тренера есть давление... И поэтому тренировка в «Лужниках» за день до матча напоминала рутинное занятие – встали в круг, побежали на разминку, передачи, упражнения. Все как всегда. Без нервов, срывов, но и без смеха, правда, тоже.

А может, так и надо. Может, не стоит себя накручивать сверх меры, пугая первым соперником. Ведь если только мы не выиграем, только тогда этот матч станет важным для нас. Если победим – всего лишь проходным.

Судья-актер и девочки, подающие мячи

Три факта о матче открытия ЧМ-2018

1. Матч Россия – Саудовская Аравия будет судить аргентинец Нестор Питана. Это один из самых авторитетных арбитров в Южной Корее. Ему 43 года, а по образованию он учитель физкультуры. Но Нестор мог стать и профессиональным футболистом или баскетболистом – его рост 1 метр 92 см! Даже Артем Дзюба не сможет посмотреть на такого судью сверху вниз. В матче открытия Питану увидят 2 млрд телезрителей. Но к такому вниманию арбитру не привыкать – он снимался аргентинских мыльных операх и выступал вместе с аргентинским певцом Диего Торресом.

Футбольный арбитр Нестор Питана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нестор Питана уже пересекался со сборной России: на ЧМ-2018 он судил наш матч с Кореей, и та встреча закончилась к нашему разочарованию вничью - 1:1.

2. Впервые в истории чемпионатов мира мячи футболистам будут подавать не мальчики, а девочки. Это девчонки в возрасте от 13 до 16 лет играют в любительской команде «Кадеты» из татарстанского городка Агрыз. Одна из девочек Карина рассказала «КП», что мечтает на поле увидеть Федора Смолова, потому что считает его лучшим нападающим.

3. Символическим ассистентом судьи станет 11-летняя девочка с особенностями развития. Вы помните трогательную историю, как год назад на матч Россия – Португалия Криштиану Роналду выводила девочка в инвалидной коляске? Перед матчем Россия – Саудовская Аравия весь мир узнает историю и Ангелины Макаровой. У нее синдром Дауна, но в свои 11 лет она защитила второй юниорский разряд по плаванию, занимается гимнастикой и ходит в театральную студию. А перед матчем открытия Ангелина будет сопровождать судью, подавать ему монетку для определения на какой стороне играет команда.

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