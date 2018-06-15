"Королева эпизода" Энн Дауд о сериале "Рассказ служанки": Каждой служанке надо дать "Оскара"!

СЕГОДНЯ 00:22 2018-06-15T01:31:24+03:00

Характерная актриса рассказала, кто такая ее героиня тетка Лидия, зачем она нужна, является ли ее жесткость необходимой и пойдет ли она в итоге на крайние меры

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Американская характерная актриса. Хотя Энн Дауд за свою карьеру появилась в более шестидесяти фильмах и сериалах, её прорывом стала главная роль в триллере 2012 года «Эксперимент «Повиновение»», которая принесла ей премию Национального совета кинокритиков США и ряд других наград, номинацию на «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана, а также ряд критиков отмечали её как одного из главных претендентов на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Поклонникам сериалов она знакома по работам в "Мастерах секса", "Оставленных", "Настоящем детективе" и мини-сериалу "Что знает Оливия?". Ну и, конечно, "Рассказу служанки".

Нам удалось задать несколько вопросов "королеве эпизода".

- Энн, тетушка-наставница Лидия по-прежнему жестока к служанкам. Как, по-твоему, повлиял на неё отказ служанок подчиниться ей в заключительной серии первого сезона?

- То, что сделали служанки в конце последнего сезона, потрясло Лидию до глубины души. Думаю, она считала, что они у неё под контролем, но она недооценила их стремления к совместной солидарной борьбе. Она не ожидала такого развития событий и решила, что была с ними недостаточно строга, потому что им не выжить в Гилеаде, если они думают, что могут так себя вести.

Их судьбы, причина, по которой они оказались в Гилеаде, в том, что они нарушили некоторые нормы морали, которые, среди длинных списков других деяний, считаются преступными в Гилеаде. Если ты развелась, - совершила преступление. Родила младенца вне брака, - совершила преступление. Имеется длинный перечень оснований, по которым эти молодые женщины находятся здесь, и Лидия понимает, что их жизнь потеряна, а Гилеад – их единственный шанс.

И, видя, как они вышли из-под контроля, побросав все эти камни в завершении последнего сезона, она думает: да как они смеют? Думаю, она понимает, что ей приходится стать ещё безжалостней в результате случившегося бунта.

- Первая сцена во втором сезоне невероятно страшная. Повешение... Каково было в ней сниматься?

- Было очень холодно, мы где-то посреди, скажем так, неизвестности, именно так мы себя ощущали.

К счастью, мы были в руках Майка Баркера, замечательного режиссёра, и Коллина Уоткинсона, нашего оператора-постановщика, которые спланировали всё это до мелочей. Можно было подумать, что речь шла о венчании их дитяти, настолько скрупулёзно всё было продумано. А каждая из служанок на съёмочной площадке, я не шучу, заслуживает приз Эмми, каждая.

- Не все герои сразу раскрываются перед зрителем, но тётушка-наставница Лидия сразу переходит к делу, и зритель сразу видит её авторитарность и жестокость. Каково было работать над развитием характера своей героини после такого сильного введения её образа в первом сезоне?

- В первой серии Лидия прямолинейна и авторитарна со служанками, она сразу переходит к делу, разъясняя им, как функционирует Красный Центр. При работе над ролью Лидии я спросила Брюса Миллера, нашего ведущего сценариста, как ты думаешь, кем она была прежде? А она говорит, "Скорее всего, школьной учительницей," и для меня это имело огромное значение.

Я представила её себе в училище для девочек, в духовном училище. Я представила её себе даже в классической гимназии, где над ней все потешались, "Эй, посмотрите на эту кикимору, а, вот она." Я видела её униженной и тем самым становящейся всё более толстокожей. И она естественна, она прирождённая училка, если хочешь, то есть она может организовать класс, привлечь к себе всеобщее внимание и прекратить болтовню в одно мгновение.

Также очень помогло то, что Рид Морано, режиссёр наших первых трёх серий в первом сезоне, был исключительно дальновидным и постоянно задавал мне один и тот же вопрос, “Чего стоит Лидии дойти до такой крайности?”

Кое-чего это ей стоит, ведь она человек, и её волнует их судьба. Каково ей осознавать, что то, чем она занимается, повергает в шок этих молодых женщин? Чего ей стоит организовать побитие человека камнями до смерти? И остаток сезона был посвящён тому, на что ещё она способна и чего ещё от неё ожидать. Как она поведёт себя в различных обстоятельствах?

К примеру, в этой серии в Гилеад приезжают гости из Мексики, когда Серена говорит морально надломленным служанкам не участвовать в “церемонии,” Лидия вне себя о ярости. Видно, как она думает, “О чём ты говоришь, эти женщины на службе Гилеада и они заслужили маленькую вечеринку. Мы готовим их к этому неделями, и как смеешь ты лишать их маленьких радостей?”

Не думаю, что она понимает всю неправедность своих поступков, она видит в них абсолютную необходимость.

Для меня развитие характера Лидии – это поиск различных её свойств, её сторон в различных обстоятельствах. И сценаристам для этого имеется масса возможностей.