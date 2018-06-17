«Три тысячи детей каждый год пропадают навсегда. Это как три московских школы, которые полностью пустеют»: Как в России волонтеры ищут пропавших детей

СЕГОДНЯ 12:52 2018-06-17T12:53:36+03:00

Самому маленькому ребенку, которого вернули домой добровольцы ассоциации «Поиск пропавших детей», было всего полтора года

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В России каждый год пропадают пятьдесят тысяч детей. Встревоженным и напуганным родителям остается только звонить в полицию, а еще - просить о помощи волонтеров. Одни из тех, кто проходит на помощь - ассоциация «Поиск пропавших детей». В нее входит шесть десятков волонтерских организаций со всей страны.

Журналистам школы «PROдобро» удалось узнать о том, как ищут в России пропавших детей и о том, как работает эта ассоциация, у ее волонтера, Марьяны Шевцовой. В обычной жизни Марьяна - журналист, но большую часть своего свободного времени она посвящает добрым делам. С 2014 года она занимается волонтерской деятельностью.

Мария (студентка «PROдобро»): «Расскажите о фонде «Поиск пропавших детей»?

Марьяна: «Фонд - свободное волонтерское содружество. Мы объединились ради поиска пропавших детей. Действуем сообща с правоохранительными органами. Все действия координируются полицией. Тех, кто регулярно участвует в жизни фонда в Москве, 30 человек. На поиски же может выйти до тысячи неравнодушных помощников. Волонтеры находятся не только в Москве, а во всех регионах, по всей России. Создали целую волонтерскую сеть. Мы всегда на связи друг с другом и с миром.

Бывает, что ребенок убежал из дома, боясь наказания за двойку. Сел на первую попавшуюся электричку и уехал в неизвестном направлении. В таких случаях к нам могут обратиться за помощью полиция или родственники пропавшего ребенка. Мы подключаемся, проверяем места притяжения (торговые центры, кафе, игровые зоны), в случае с электричкой опрашиваем пассажиров на железнодорожных вокзалах, расклеиваем ориентировки. Так и работаем. Четко и оперативно. И чем больше людей будет в нашем сообществе, тем больше шансов быстрей найти пропавшего ребенка. Как вы понимаете, это очень важно.»

Анаит (студентка «PROдобро»): «Легко ли совмещать работу журналиста с волонтерской деятельностью и как относится к этому ваша семья?»

Марьяна: «Случается так, что свободного времени совсем не остается и усталость чувствуется, конечно. Но сил мне предает поддержка семьи, особенно моего супруга, и осознание того, что я занимаюсь любимыми и полезными делами. Это касается и работы, и волонтерства».

Стуенты школы медиаволонтеров PROДобро внимательно слушают Марьяну Фото: Наталья Милько

Виктория (студентка «PROдобро»): «Какие наиболее частые причины пропажи детей?»

Марьяна: «В 90 случаях из 100 пропажа ребенка - самовольный уход из дома, в связи с недостатком внимания или страхом получить неприятный разговор за плохую оценку. Но надо понимать, что пропасть ребенок может не только из-за этого. Дети, особенно маленькие, могут заблудиться в торговых центрах или в иных местах большого скопления народа. Так же причиной пропажи может стать автомобильная авария. Существуют, конечно, особенно вопиющие случаи – например, кража ребенка лицами с неблагими намерениями, но это минимальный процент из общего числа пропаж. В основном дети убегают сами».

Анна (студентка «PROдобро»): «Дети какого возраста чаще всего убегают из дома?»

Марьяна: «В основном это несовершеннолетние от 12 до 17 лет. Дети в переходном возрасте склонны к вызывающему поведению и бунтарству ради привлечения к себе внимания. Даже таким способом, как побег из дома».

Полина (студентка «PROдобро»): «Можете вспомнить один из примеров?»

Марьяна: «Один мальчик из Москвы, не буду называть его имя и фамилию, решил уехать на море автостопом. Подготовился основательно - собрал большую сумку с вещами. Наши волонтеры нашли его в Краснодарском крае!»

Наталья (студентка «PROдобро»): «Чаще всего сбегают из дома дети из неблагополучных семей, где родители склонны к деспотичному отношению к ребенку или страдают алкогольной, наркотической зависимостью? »

Марьяна: «Это заблуждение. Дети убегают из совершенно разных семей, и совсем не обязательно, что родители ребенка алкоголики или наркоманы. Они могут просто много работать, мало уделять ребенку внимания».

Анаит (студентка «PROдобро»): «Что тогда провоцирует детей от 12 до 17 лет бежать из дома ?»

Марьяна: «Подростки могут загулять с друзьями, забыв о времени. Могут испытывать жажду романтических путешествий, как тот мальчик, которого нашли в Краснодарском крае. Очень важно понимать, что строгость и жестокое обращение - разные вещи! Если подростки слышат строгие интонации, то они никогда не задумаются над тем, что родительская строгость - это одна из форм проявления любви и заботы. От этого непонимания рождается страх и желание убежать из дома.

Среди людей, которые видят наши ориентировки в социальных сетях, встречаются и те, кто считает, что подросток погуляет и вернется, когда кушать захочет. Это крайне неверная позиция! Чадо может попасть в плохую компанию, где его подсадят на наркотики, его может сбить машина, он может попасть в очень трудную жизненную ситуацию, поэтому искать ребенка нужно всегда! И оперативно!»

Никита (студент «PROдобро»): «Сколько ваше волонтерское сообщество уже нашло потерявшихся детей? И часто ли вы сталкиваетесь с историями, которые имеют криминальный оттенок?»

Марьяна: «Пятьдесят тысяч детей ежегодно пропадают в России. Три тысячи детей каждый год пропадают навсегда – только представьте, это три московских школы, которые полностью пустеют. За все время существования фонда «Поиска пропавших детей» именно силами наших волонтеров было найдено более 200 детей, а при нашем участии – около тысячи».

Добровольцам есть о чем подумать после такой встречи Фото: Наталья Милько

Анна (студентка «PROдобро»): «Какой средний возраст волонтеров фонда «Поиска пропавших детей»? И какого возраста был самый маленький ребенок, которого силами волонтеров вы нашли?»

Марьяна: «Волонтеры у нас от восемнадцати лет и выше. А самому маленькому отыскавшемуся ребенку было полтора года».

ВАЖНО

Как можно стать волонтером фонда «Поиска пропавших детей» и куда обращаться, если пропал ребенок?

Сайт «Поиска пропавших детей» - poiskdetei.ru

Звоните по телефону : 8 (499) 686 02 01 или пишите на info@poiskdetei.ru

Также у ассоциации есть страница ВКонтакте - vk.com/poisk_msk

Концепция «Поиска пропавших детей» :

1.Мы свободное волонтерское содружество.

2.Мы объединены целью поиска пропавших детей.

3. Каждый из нас участвует в деле содружества по мере сил и возможностей.

4. Мы ценим каждого волонтера, независимо от вклада в общее дело.

5. Содружество построено на свободном лидерстве.

6. Служение в содружестве бескорыстно.

7. Найден должен быть каждый ребенок, жив ли он или мертв.