Поклонская пригласила Трампа в российский Крым

СЕГОДНЯ 14:46 2018-06-15T14:53:18+03:00

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Американский президент Дональд Трамп назвал Крым – российским полуостровом. По крайней мере, об этом вчера со ссылкой на свои источники сообщило американское издание Buzzfeed.

- Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего Президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости, - рассказала «КП» депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Сегодня они боятся комментировать заявление своего Президента о Крыме, а именно то, что Крым - это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми - реакция трусов. Господина Президента США Длональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а Президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

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