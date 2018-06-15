2018-06-15T14:53:18+03:00
Политика

Поклонская пригласила Трампа в российский Крым

Депутат Госдумы призвала американских политиков признать референдум крымчан
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья ПоклонскаяНаталья ПоклонскаяФото: Иван МАКЕЕВ
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Американский президент Дональд Трамп назвал Крымроссийским полуостровом. По крайней мере, об этом вчера со ссылкой на свои источники сообщило американское издание Buzzfeed.

- Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего Президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости, - рассказала «КП» депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Сегодня они боятся комментировать заявление своего Президента о Крыме, а именно то, что Крым - это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми - реакция трусов. Господина Президента США Длональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а Президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

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