В толпе футбол вкуснее!

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-15T16:22:31+03:00

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Смыло, захватило, влюбило нас в себя футбольное первенство. Победа в первом матче ЧМ-2018 еще совсем-совсем не успех, но все равно такой замечательный результат, что миллионы болельщиков кричали, визжали, обнимались и обменивались поздравительными эсемесками. Рейтинг трансляции матча на Первом канале (по предварительным данным) невероятный, почти как у Парада Победы (эта трансляция ежегодно в тройке самых смотрибельных в России). О перипетиях матча знает вся страна, его обсуждают, ему радуются... И теперь совершенно очевидно, что все товарищеские матчи, которые наши не выиграли в течении года, не стоят одной этой победы (не над самым, честно говоря, сильным соперником). Радость есть. Но...

Вы знаете, мы совершенно не умеем делиться этой радостью, объединять ее, делать ее во сто раз сильнее, ярче. Нет, бывало, конечно. Когда футбольный ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, когда наши хоккеисты обыграли Канаду в финале чемпионата мира по хоккею, когда сборная России на Евро-2008 победила Голландию, тысячи людей бродили по центру Москвы, повязывали шарфы меланхоличному Пушкину, кричали, радовались и понимали, что радость так велика, что ее нельзя закрыть в отдельных квартирах. Радость ведь общая, правда?

В большинстве стран, если что-то хорошее произошло, точно знают что делать. Идут к своей главной Ратуше (собору, кремлю, замку, памятнику Трафальгарской битве или на Елисейские поля) и там в едином порыве поют свои национальные «Калинки» и размахивают флагами. Вроде бы бессмысленное действо объединяет нацию, смывает социальные различия и на некоторое время помогает забыть о «тщете всего сущего».

После нашей игры с Саудовской Аравией по московским пешеходным зонам бродили одинокие кучки людей с флагами. Чаще всего от одного бара к другому. Приветствовали «своих», победно вскидывали руки, кричали: «Россия! Россия!». Но было стойкое ощущение, что всем этим людям надо где-то собраться, чтобы скандировать хором, петь гимн страны, и дружно подпрыгивать растягивая международное: «Оле! Оле-оле-оле!».

Но нет такого места, и нет такой традиции. А что будет, если мы, вдруг (тьфу-тьфу-тьфу) обыграем сам Египет или даже Уругвай? А если еще кого покруче? Куда россиянину податься? Как превратить всего лишь спортивную победу в настоящий праздник? Мы ведь точно его заслужили! И «Калинка» у нас самая классная!

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