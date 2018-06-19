Наталья Поклонская: «Олег Сенцов – террорист. А вы просите его помиловать!»

СЕГОДНЯ 19:53 2018-06-19T20:23:06+03:00

Поклонская рекомендовала «всем инициаторам освобождения террористов ознакомиться не только с довольно скудным творчеством Сенцова, но и с его преступлениями, за которые он обоснованно отбывает наказание». Фото: Иван МАКЕЕВ

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Павел Лунгин, Чулпан Хаматова, Андрей Звягинцев, Ксения Собчак и другие деятели культуры написали открытое письмо Владимиру Путину. Они просят отпустить на свободу украинского режиссера, осужденного за терроризм. Обвинителем по его делу выступала крымский экс-прокурор Наталья Поклонская.

- Хорошо помню День Победы – 9 мая 2014 года, когда мы задержали и арестовали в Киевском районном суде Симферополя группу лиц во главе с Сенцовым за подготовку к совершению террористических актов на территории Республики Крым, - рассказала «КП» Поклонская. - Всего лишь, по одному из эпизодов, данная группа должна была установить взрывное устройство у мемориала Вечного огня в Симферополе, и в момент торжественного возложения цветов сработало бы данное взрывное устройство. Однако, благодаря слаженной работе спецслужб, террористы были задержаны.

Сегодня 12 деятелей культуры попросили Президента России Владимира Путина помиловать «мученика» - лидера террористической группы Олега Сенцова! Хотелось бы знать: подписывая подобную петицию о его освобождении, задумывались ли инициаторы о последствиях преступлений, за которые отбывает наказание террорист? Действия Сенцова должны были повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, среди которых мог оказаться кто угодно: дети, женщины, ветераны... И я горжусь тем, что, будучи прокурором Республики Крым, представляла в суде позицию государственного обвинения при избрании меры пресечения в виде ареста этим террористам и их лидеру Сенцову. Люди остались живы - это главное!

Поклонская рекомендовала «всем инициаторам освобождения террористов ознакомиться не только с довольно скудным творчеством Сенцова, но и с его преступлениями, за которые он обоснованно отбывает наказание».

- Меня удивило и в то же время не удивило, что неизменный режиссёр Учитель, стабильно получающий государственное финансирование на «создание» национальных фильмов, тоже есть в списке просящих освободить террориста. Хотелось бы верить, что такая позиция инициаторов связана с отсутствием у них достаточной информации об истинном «творчестве» Сенцова, которое могло привести к десяткам, а то и сотням человеческих жертв! – уверена депутат.