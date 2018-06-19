2018-06-19T14:46:26+03:00
Политика

Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании

Как заверил представитель Кремля, общественный резонанс в данном случае ни на что не влияет
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 19 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным помилованием украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в нашей стране к 20 годам колонии строгого режима за терроризм.

Как заметил представитель Кремля, то, что деятели искусства обратились к главе нашего государства Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного украинца, ни на что не влияет. По словам Пескова, Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о помиловании.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным», - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации терактов в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы. Теперь же Киев и ряд деятелей культуры требуют помилования украинца, заверяя, что тот якобы является политзаключенным.

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