В Россию съехались карманники со всего мира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-19T21:37:47+03:00

Наш эксперт рассказывает, как уберечь свои кошельки в дни чемпионата и не только

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В день открытия главного футбольного праздника, вечером, неподалеку от Красной площади попалась на краже кошелька дама из Перу с красивым именем Эйви Патриция Кавесес. Извините, говорит, граждане русские полицейские и иностранные туристы. Чужой карман со своим попутала. Отпустите ради Христа. У меня дома мама больная и дочка малолетняя. Войдите в положение, не сажайте, а лучше дайте денег на билет до Лимы. Я последнее на перелет в Россию потратила. Грасиас вам заранее…

Но опера оказались черствы и отправили латиноамериканку прямиком в изолятор на Петровку, 38. И понять их можно. Гостеприимство гостеприимством, но они-то знают, что сейчас к нам в страну вместе с футбольными фанатами съехались и карманники со всего мира.

ОТ ВОСХОДА ДО ЗАРИ ЛОВЯТ УРОК ТИХАРИ

Тихарями в уголовном мире называют оперативников, которые охотятся за карманниками. Ведь поймать их можно только за руку. Поэтому в толпах метро, на рынках, автобусных остановках и в других местах массового скопления людей обязательно есть не только жулики, но и тихари. Они вычисляют вора, следят за ним и, как только кошелек жертвы оказывается у вора, крутят его.

Полицейский Юрий Андреев (назовем его так) больше 30 лет охотился за самыми виртуозными щипачами Союза, а потом и современной России. Он как никто знает эту публику.

- Опытный сыщик в толпе легко вычислит карманника, - говорит Андреев, - по жестикуляции и даже манере одеваться. Но и для щипачей не секрет, что где-то рядом тихарь. Поэтому если дважды встретился с ним глазами, можешь смело уходить. Кошелек он брать не будет.

По словам Андреева, карманные воры имеют свою специализацию.

На самой низшей ступени стоят «верхушечники». Они могут и в карман к пьяному забраться, и на рынке или в магазине с прилавка стянуть что плохо лежит. Поэтому карманниками их можно назвать с большой натяжкой.

Далее идут «ширмачи» или «марафетчики». Прикрываясь «ширмой», накинутым на руку пиджаком, курткой или даже газетой, они залезают в карманы зазевавшихся граждан. Поэтому если видите в жаркую погоду человека с плащом на руке, будьте осторожны. А марафетом называют букет цветов, который используют с той же целью.

«Пинцетники» работают с помощью длинного медицинского пинцета. Эти деятели могут легко вытащить из «чердака» (нагрудного кармана рубахи) или накладного кармана фартука рыночной торговки несколько купюр.

«Мойщики» или «писаки» с помощью «мойки» (половинки безопасной бритвы), заточенной монеты или скальпеля режут карманы, сумки и рюкзаки.

Наконец, самая высшая категория - «чистые щипачи», профессионалы, работающие исключительно с помощью умелых пальцев.

И вся эта компания обретается в местах массового скопления людей: у Колизея в Риме, вокруг Эйфелевой башни, в общем, везде, где полно зевак. А уж такие события, как чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры, для них отдельный праздник.

Как уберечь себя от кражи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Существует штамп, созданный кинематографом, будто карманники владеют руками как фокусники. И учатся своему мастерству на манекенах с колокольчиками. И пальцы в молоке вымачивают для большей чувствительности. На самом деле это не так. В основе профессии карманника, как и мошенника, лежит психология.

Любой человек в определенный период времени может концентрироваться только на одном действии. Этим и пользуются воры.

Вот вы в фан-зоне или спортбаре. Ваша команда атакует, Черышев обходит одного, второго, ну… удар, го-о-л! Карманы проверьте. Вы разве о них думали?

В метро или подземном переходе перед вами группа мексиканских фанатов в сомбреро. Песни и прочий карнавал. Вместе со всеми глазеете на этот праздник жизни. Вдруг в вас врезается бегущий человек. Сильный толчок в плечо.

- Извините, ради бога, - говорит незнакомец.

Краснеет и бежит дальше. О том, кто стоял позади, вы даже не думаете. Проверьте рюкзак сейчас же. Возможно, добравшись до офиса и решив сходить в кафе на обед, вы не обнаружите кошелька. Забыли дома? Коллеги нечисты на руку? Многие даже не вспомнят об эпизоде в метро.

А вот в переполненном вагоне подземки или трамвая к вам прижимается пышнотелая красавица. Немного неловко, но приятно. Судя по всему, те же чувства испытывает незнакомка… Карманы берегите!

Та же красавица прямо перед вами на перроне роняет пакет. А рядом галантные иностранцы, готовые помочь. Но вы как джентльмен бросаетесь первым собирать ее вещи. Она, конечно, благодарит. Разве важно, что сейчас происходит у вас за спиной?

Вопят и пляшут фанаты на переполненных улицах. Махнув изрядную дозу пивка, здесь все любят друг друга, хлопая по плечам и даже обнимаясь. Будьте внимательнее. После жарких объятий в загс вас вряд ли поволокут, а вот без кошелька или телефона остаться проще простого.

Инвалид просит помощи и внимательно смотрит вам в глаза. Как-то неудобно пялиться в ответ. Да и вообще нехорошо здоровому человеку больного разглядывать. Привыкли мы в таких случаях глаза отводить. А не надо бы…

Очень часто воры работают с помощниками, которые отвлекают внимание жертвы.

И еще, если вы думаете, что в приличном обществе (на презентациях, выставках, светских приемах или театральных премьерах) застрахованы от неприятностей - это не так. Здесь могут промышлять так называемые марвихеры, карманники высшей категории, специализирующиеся на кражах у состоятельных господ. Они могут и беседу на любую тему поддержать и карманы облегчить.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сел как-то Андреев с товарищами на хвост парочке матерых щипачей. Звали их Юра Валберг и Вася Газ. Присмотрели жулики очередную жертву и стали пасти. Клиент в трамвай, жулики следом. За ними тихари. Стали уж карманники к мужику подбираться, и вдруг глаза Андреева встретились с взглядом Валберга.

- Слушай, Васек, - прошептал тот подельнику, - по-моему, это мент.

Поняв, что дал маху, опер быстро исправился. Прижался к стоящей рядом даме, подкатил блаженно глаза и глубоко задышал.

- Ты чего, не может озабоченного идиота от тихаря отличить, - огрызнулся Газ и запустил руку в карман жертве...

Когда щипачей вывели на улицу, Валберг не удержался и заехал корешу в глаз.

- Я ж говорил тебе, барану, что это мент!

Все дорогу до отделения опера разнимали дерущихся карманников.