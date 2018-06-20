2018-06-20T14:44:43+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Ты просто космос, Стас": пользователи соцсетей пошутили о прошедшем матче Россия - Египет

В интернете оценили самые смешные мемы долгожданной игры [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Cтанислав Черчесов стал любимцем соцсетей после блестящего старта сборной России на домашнем чемпионате.Cтанислав Черчесов стал любимцем соцсетей после блестящего старта сборной России на домашнем чемпионате.Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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19 июня состоялся долгожданный матч между Египтом и Россией, который закончился победой нашей сборной. Первый гол не только заставил ликовать стадион, но еще и продемонстрировал иронию всего матча: Ахмед Фахти, защитник сборной Египта, забил гол матча в собственные ворота. В итоге встреча завершилась счетом 3:1 в пользу России: свой вклад в игру внесли Денис Чернышев на 59 минуты игры и Артем Дзюба на 62. В противовес им вскоре отыгрался Мохаммед Салах, нападающий сборной Египта, забивший пенальти на 73 минуте.

Наши футболисты стали популярнее зарубежных суперзвезд.

Наши футболисты стали популярнее зарубежных суперзвезд.

Яркие эмоции болельщиков и футболистов, узнаваемая космическая песня группы Ленинград «Ты просто космос, Стас» в конце игры от комментатора Владимира Строгниенко с поздравлениями главного тренера сборной России Станислава Черчесова с победой и многое другое - чем еще запомнился матч?

Хваленый Салах мало чем помог Египту в игре с россиянами.

Хваленый Салах мало чем помог Египту в игре с россиянами.

Ты просто космос, Стас! Стас Черчесов!.Ты просто космос, Стас! Болельщики поют хит Ленинграда в поддержку тренера Российской сборной.

Мем по мотивам фильма "Брат-2".

Мем по мотивам фильма "Брат-2".

Справедливости ради, игра с Египтом вышла куда упорнее...

Справедливости ради, игра с Египтом вышла куда упорнее...

Пользователи соцсетей решили не упускать возможность озвучить свое мнение о прошедшем матче и показать, что владеют иронией, сарказмом и юмором так же хорошо, как и лучший футболист мира 2017 года - Криштиану Роналду - владеет мячом.

Россия впервые проходит в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Россия впервые проходит в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Критики российской сборной теперь помалкивают.

Критики российской сборной теперь помалкивают.

После невнятных товарищеских игр наших было не узнать.

После невнятных товарищеских игр наших было не узнать.

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Российская сборная обыгрывает Египет и оформляет выход из группы домашнего чемпионата мира (смотрите фото)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)

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Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)

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