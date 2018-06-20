"Ты просто космос, Стас": пользователи соцсетей пошутили о прошедшем матче Россия - Египет
19 июня состоялся долгожданный матч между Египтом и Россией, который закончился победой нашей сборной. Первый гол не только заставил ликовать стадион, но еще и продемонстрировал иронию всего матча: Ахмед Фахти, защитник сборной Египта, забил гол матча в собственные ворота. В итоге встреча завершилась счетом 3:1 в пользу России: свой вклад в игру внесли Денис Чернышев на 59 минуты игры и Артем Дзюба на 62. В противовес им вскоре отыгрался Мохаммед Салах, нападающий сборной Египта, забивший пенальти на 73 минуте.
Наши футболисты стали популярнее зарубежных суперзвезд.
Яркие эмоции болельщиков и футболистов, узнаваемая космическая песня группы Ленинград «Ты просто космос, Стас» в конце игры от комментатора Владимира Строгниенко с поздравлениями главного тренера сборной России Станислава Черчесова с победой и многое другое - чем еще запомнился матч?
Хваленый Салах мало чем помог Египту в игре с россиянами.
Ты просто космос, Стас! Стас Черчесов!.Ты просто космос, Стас! Болельщики поют хит Ленинграда в поддержку тренера Российской сборной.
Мем по мотивам фильма "Брат-2".
Справедливости ради, игра с Египтом вышла куда упорнее...
Пользователи соцсетей решили не упускать возможность озвучить свое мнение о прошедшем матче и показать, что владеют иронией, сарказмом и юмором так же хорошо, как и лучший футболист мира 2017 года - Криштиану Роналду - владеет мячом.
Россия впервые проходит в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Критики российской сборной теперь помалкивают.
После невнятных товарищеских игр наших было не узнать.
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Российская сборная обыгрывает Египет и оформляет выход из группы домашнего чемпионата мира (смотрите фото)
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Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране
- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?
- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)
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Сборная России обыграла Египет и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира
Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)