«У него начала гнить рука, отказали ноги»: Дана Борисова рассказала о состоянии здоровья Осина

СЕГОДНЯ 23:13 2018-06-20T23:14:01+03:00

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Казалось, что после реабилитации в Таиланде певец Евгений Осин наконец начнёт трезвую жизнь. Однако все чаще звезду 90-х стали замечать в супермаркетах с полной авоськой спиртного.

Недавно певца навестила телеведущая Дана Борисова.

- Утро началось с поездки к моему другу. Слухи, что Евгений взялся за старое и снова пьет, ходили давно, но мы все надеялись на лучшее. Однако то, что я увидела, испугало даже меня, - написала в Инстаграме Дана Борисова. - Скажу только, что уже с раннего утра Женя был в таком состоянии, что не мог говорить. Охранник сказал, что вот уже несколько дней он один в квартире.

Мы дозвонились до Даны, телеблондинка подробнее рассказала нам о состоянии здоровья певца.

- Увы, Осин снова пьёт. Рядом с ним какая-то медсестра, которую он хвалит.

«Она мне за 2 тысячи рублей делает капельницы! На дорогих врачей у меня сейчас денег нет!» - сказал мне Осин. К сожалению, он в ужасном состоянии, - поделилась с «КП» Дана Борисова. - Осенью Женя сломал руку. Там у него штыри стоят. Больше к врачам не обращался, за здоровьем не следил. Возможно, снова где-то свалился, поэтому сейчас у него гниет рука, врачи грозят ампутацией. Плюс отказали ноги, он с трудом передвигается. Лежит без штанов в кровати. Надеюсь, что Женя опомнится и разрешит врачам войти к нему в квартиру, забрать его в больницу. Ему необходимо серьёзное лечение.

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