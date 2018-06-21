Почему исландцы крутые: Ну кто такой Месси по сравнению с Эйяфьядлайкудлем?

СЕГОДНЯ 18:16 2018-06-21T19:28:54+03:00

А тут викинги взяли и сами к нам приехали. И все увидели, какие они крутые Фото: Абылай САРАЛАЕВ

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Я вообще не про футбол ни разу. Просто за неделю до чемпионата мира я вернулась из Исландии. И начала уже всем восторженно рассказывать, какая она классная и красивая, и что живут там викинги, и все в рунах, вулканах и ледниках.

А тут викинги взяли и сами к нам приехали. И все увидели, какие они крутые.

И я не только про ничью с Аргентиной. Кто еще не перепостил “Калинку” на берегу Атлантического океана или “Хууууу!!!” в Зарядье? Исландцев полюбили все. Какое бы место они в итоге ни заняли – они победители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655972" frameborder="0"></iframe> "Huh" с ними.До мурашек! Исландские болельщики и их знаменитый боевой клич

А теперь я расскажу, почему.

ИСЛАНДИЯ – ОНА КАК САРАНСК

В Исландии живет 350 тысяч человек. Чуть больше, чем в Саранске (самый понятный по нынешним футбольным временам пример). Архангельск, Чита, Калуга, Смоленск... Каждый из этих городов примерно как Исландия. Вот вам масштаб. Официально: Исландия – самая маленькая страна, участвующая в чемпионате мире за всю его историю.

В Исландии живет 350 тысяч человекФото: Юлия СМИРНОВА

Из 350 тысяч человек две трети живет в столице – Рейкъявике. На весь остальной остров приходится сто тысяч. Границы личного пространства – километров десять. Ферма, через десяток километров еще одна, еще столько же – церковь или заправка. Между ними не то чтоб ни души, душ-то много, но все они – птичьи или овечьи. Овец в Исландии почти втрое больше, чем людей.

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгриссон – как раз из провинциалов. Он живет на острове Хеймаэй площадью 13 квадратных километров и с населением 4 тысячи человек. В свободное от чемпионатов мира время работает дантистом (но это вы наверняка знаете). Сын его ездит на тренировки по футболу: полчаса на пароме, потом два с лишним часа на автобусе. После тренировки домой. Почему-то мне кажется, когда он будет в сборной Исландии, она снова окажется в финале чемпионата мира. Два тайма по 45 минут или три часа в дороге каждый день – что сложнее?

Сборная Исландии заслуживает если не победы на чемпионате мира, то приза зрительских симпатий точноФото: Юлия СМИРНОВА

ЭЙЯФЬЯДЛАЙОКУДЛЬ И ЕЩЕ 130 ВУЛКАНОВ

Кроме 350 тысяч человек, в Исландии “живут” 130 вулканов. Одного вы знаете, по имени Эйяфьядлайокудль. Во время путешествия мы его чуть не проскочили – вулканчик скромный, незаметный, даже сейчас, в июне, снежком присыпанный. Если бы не указатель на трассе, ни за чтоб не признали монстра, который легким движением лавы останавливает воздушное сообщение над всей Европой.

Сейчас в Исландии вулканы притихли, ни один не извергается. Однако на сайте тамошнего гидрометцентра вместе с температурой и ветром всегда есть прогноз землетрясений и вулканической активности. Исландцы живут не как на вулкане – а на вулкане, в самом прямом смысле.

Треть всей лавы, которая вырвалась через жерла всех вулканов Земли за последние 500 лет, досталась именно этому маленькому острову! Земля вокруг автотрасс выглядит так, словно ее месили тролли. Черные камни, разворочанные потроха острова... Покрытые мхом лавовые поля, похожие на компьютерную графику из фильмов-антиутопий. Следы извержений последних десятилетий и столетий.

Хеймаэй, родной остров главного тренера, засыпало черным пеплом вулкана Эльдфедль в 1973 году, с тех пор его называют Северными Помпеями. Жители остановили поток раскаленной лавы, заливая ее холодной водой из океана. Ну что им после этого Месси? Кто он по сравнению с Эйяфьядлайкудлем?

Исландия близко. Хотя и кажется, что на где-то на краю светаФото: Юлия СМИРНОВА

ИСЛАНДИЮ РАЗРЫВАЕТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ

Исландию в буквальном смысле разрывает на части. Между Европой и Америкой. Западная часть острова находится на американской литосферной плите, восточная - на евразийской. Плиты расходятся на 2,5 сантиметра в год.

В национальном парке Тингведлир я стояла на краю Америки! Потом спустилась к ледяному прозрачному озеру Сильфра, которое плещется между двух литосферных плит. Честно говоря, до сих пор не могу это уместить в голове, как это может быть: два куска земной тверди, между ними раскаленные недра, они то и дело прорываются наружу через жерла вулканов... А мы тут гуляем, цветочки розовые цветут, дайверы между литосферных плит плавают. Фантастика. Точнее, исландская реальность. В общем-то как и сборная этой страны. Да что им соперники? Под ними литосферные плиты расходятся, а они живут.

ВИКИНГИ – ОНИ И СЕЙЧАС ВИКИНГИ

- Вы представляете, что значит быть викингом в 9 веке? - новая знакомая, исландка, ведет нас к главной достопримечательности Рейкъявика, церкви Хадльгримскиркья. По пути вкратце рассказывает историю появления исландской нации. Про викинов говорит без всякой романтики. Жестокость, суровый быт, грабежи и кровавые набеги на соседей, долгие плавания по холодным морям... Рейкъявик был основан в 874 году сбежавшим из Норвегии Ингольвом Арнарсоном и его женой (и история это тоже кровавая, с множеством убитых и раненых и в Норвегии, и в Исландии).

- Вы и сейчас чувствуете себя викингами? - спрашиваю в закутанную в свитер из толстой шерсти Леллу.

- Конечно! Особенно зимой, когда холодно и темно круглые сутки.

Отопление в 90% исландских домов – геотермальноеФото: Юлия СМИРНОВА

Вернемся в национальный парк Тингведлир. А правильнее Þingvellir, потому как исландцы сохранили букву торн Þ из древнескандинавского языка. У них вообще язык намного меньше изменился, чем у других скандинавов. Исландцы могут читать древние саги о викингах и нордических богах. А норвежцы и шведы уже вряд ли что поймут - это все равно что нам сейчас дать новгородские грамоты или летописи в оригинале.

Тингведлир входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО вовсе не потому, что там сходятся две литосферные плиты. А как место, где появился самый древний в мире из до сих пор действющих парламентов - Альтинг. Было это в 930 году. Законы, принятые у озера Тингвадлаватн больше тысячи лет назад, действуют в Исландии до сих пор!

Не все, конечно. Но, например, на остров нельзя завозить лошадей – чтоб не испортить чистоту исландской породы. И если исландская лошадка покинула родину, она больше туда не вернется. Так решили на тинге в 934 году. И в 21 веке исландские жокеи на международные турниры лучших лошадей не берут. Потому что их придется оставить – не нарушать же законы викингов! Про футбол у викингов законов не было. Играют по правилам.

На остров нельзя завозить лошадей – чтоб не испортить чистоту исландской породы. И если исландская лошадка покинула родину, она больше туда не вернетсяФото: Юлия СМИРНОВА

Вы можете съесть тухлую акулу? Исландское национальное блюдо – хаукарль. Гренландская акула. Акулье мясо ферментируют несколько недель в земле, песке и камнях, потом несколько недель сушат. Ну, вы понимаете, люди, способные это съесть, не подавятся футбольными звездами любой страны (я в хорошем смысле, если что).

На самом деле пробовать в Рейкъявике акулу мне даже сами исландцы не советовали. Кита или тупика (это такая яркая птичка с большим клювом) - другое дело, это вкусно. Но в меню кафе и ресторанов больше всего баранины во всех видах, лосося и трески. Вкусно.

Главное же блюдо Исландии вовсе не акулы, а скир - что-то среднее между очень густым йогуртом и сметаной. Молока, а значит и белка, в нем в 3 – 4 раза больше, чем в обычном йогурте. Исландцы едят скир уже больше тысячи лет - собственно, с тех пор, как поселились на острове у Полярного круга. Уже в Москве я узнала, что футблистов сборной Исландии каждый день кормят скиром – свежим, производство открыли в Великом Новгороде как раз к чемпионату. Молоко наше, закваска исландская.

Сверкающий лед на пляже из черного вулканического пескаФото: Юлия СМИРНОВА

Это я еще не рассказала про гейзеры и ледники, про то, что из крана тут течет минеральная вода, отопление в 90% исландских домов – геотермальное. Про фантастически красивые фьорды. Про свитера, на ценниках которых написаны имена вязальщиц (цифры на ценнике лучше не смотреть). Про дамские сумочки из тресковой кожи и радуги над водопадами. Про сверкающий лед на пляже из черного вулканического песка и машущих хвостами китов.

И, кстати, Исландия близко. Хотя и кажется, что на где-то на краю света. Полтора часа из Москвы до Хельсинки и еще три с небольшим оттуда до Рейкъявика рейсами Finnair. Не дальше, чем Испания или Эмираты. Хотя и дороже. Намного дороже. Но Исландия того стоит.