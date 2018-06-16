Обзор матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 19:51 2018-06-16T19:55:43+03:00

Представляем Вашему вниманию обзор матча Аргентина - Исландия в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков

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Сборная Аргентины сыграла вничью в первой игре чемпионата мира по футболу с Исландией. Итоговый счет поединка - 1:1. На гол Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона на 23-й.

Главным моментом матча стал пенальти, назначенный в начале второго тайма. Лионель Месси не смог переиграть вратаря и счет так и остался неизменным - 1:1.

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