Обзор матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018: счет, голы, статистика игроков
Сборная Аргентины сыграла вничью в первой игре чемпионата мира по футболу с Исландией. Итоговый счет поединка - 1:1. На гол Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона на 23-й.
Главным моментом матча стал пенальти, назначенный в начале второго тайма. Лионель Месси не смог переиграть вратаря и счет так и остался неизменным - 1:1.
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