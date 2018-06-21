Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в Пенсионном фонде в 2 раза больше

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-21T22:11:02+03:00

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1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам.

3. В Ирландии нет социального страхования по старости. Это не значит, что пожилые ирландцы не получают пенсию, просто единственный вариант для них - участие в негосударственных пенсионных фондах.

4. Самый большой объем пенсионных сбережений в мире - у Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии. На октябрь 2017 года там было $1,238 млрд.

Второе место — у Государственного пенсионного фонда Норвегии - $893 млн. Примечательно, что 9-е место в списке крупнейших фондов занимает Central Provident Fund из Сингапура, страны всего с 5,9 млн граждан.

Есть страны, в которых пенсионный возраст выше, чем предлагается сделать сейчас в РоссииФото: EAST NEWS

5. Пенсионный фонд РФ занимает первое место в мире по численности сотрудников: более 120 тысяч человек. Для сравнения, численность сотрудников Social Security Administration в США в два с лишним раза меньше, а население США более чем в два раза превышает российское. А объем пенсионных и социальных выплат в США в шесть раз больше: средняя американская пенсия - $1400, российская - $225 (14 тыс. руб.)

6. Есть страны, в которых пенсионный возраст выше, чем предлагается сделать сейчас в России. Например, Израиль, где мужчины выходят на пенсию в 67, а женщины в 62. А в Норвегии и Исландии - 67 лет для всех.

7. В Австралии возраст выхода на пенсию постепенно увеличится до 67 лет к июлю 2023 года. В Бельгии возраст выхода на пенсию должен постепенно увеличиваться и достигнуть 67 лет к 2030 году. В Чешской Республике возраст выхода на пенсию тоже сейчас повышается, в зависимости от года рождения. Так, родившиеся после 1977 года выйдут на пенсию после 67, а те, кто родился в 1995 году - уже не менее чем в 70 лет.

В Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспеченияФото: EAST NEWS

8. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пожилые люди в Нидерландах, Турции получают выплаты, которые составляют свыше 100% их заработной платы в момент выхода на пенсию. У голландских и турецких пенсионеров это 101% и 102% соответственно. В России этот показатель составляет лишь 38%.

9. Завершают рейтинг из 35 стран, вошедших в исследование ОЭСР (см. пункт 8), как ни странно, пенсионеры Великобритании. Их государственная пенсия составляет лишь 29% от заработной платы на последнем рабочем месте. То есть меньше чем в России. Правда, у них и зарплата немного другая. Базовая государственная пенсия в Великобритании составляет £119.30 в неделю. Уровень пенсии по отношению к зарплате в США составляет 49%.

Завершают рейтинг как ни странно, пенсионеры ВеликобританииФото: EAST NEWS

10. В Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспечения. До 1949 года все затраты на содержание пожилых родителей приходились на взрослых детей. С момента образования Китайской Народной Республики была создана система пенсионного обеспечения, предусматривавшая базовую пенсию для госслужащих и работников промышленности, проработавших в организации более 15 лет. В начале 21 века пенсионная система была пересмотрена и теперь пенсию в Китае получают: работники государственного сектора (от партийных работников до врачей и учителей), рабочие, крестьяне, сотрудники частных предприятий.

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