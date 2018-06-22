Пенсионная реформа даст экономике 13 млн рабочих рук, которые некуда будет приложить

СЕГОДНЯ 15:35 2018-06-22T15:58:58+03:00

Именно рабочие руки экономике будут нужны все меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

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Росстат посчитал, что повышение пенсионного возраста к 2036 году даст в стране на 13 млн. больше работающих, чем при нынешних условиях ухода на отдых. Если ничего не трогать, то через 18 лет в России останется 79 млн. трудоспособных жителей. С реформой их окажется 92 млн.

Вроде бы лишние рабочие руки еще никому не мешали. Но это пока. Эксперты предсказывают, что в будущем количество рабочих мест будет сокращаться.

Ученые Оксфордского университета сделали неутешительный прогноз: уже к 2040 году в мире исчезнет 47% рабочих мест. Проблема занятости населения взлетит на небывалый уровень.

Не похоже, Россию этот тренд обойдет. Год назад директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов на инвестфоруме в Сочи заявил, что к 2025 году страна потеряет 5 млн. рабочих мест.

- Как показывают наши исследования, кроме того, что на пять миллионов сократится количество рабочих мест, еще и к 20 миллионам человек кардинально изменятся требования в их работе, - сказал Варламов.

По мнению эксперта, именно рабочие руки экономике будут нужны все меньше. Окажутся востребованы думающие головы. Главной ценностью станет человеческий капитал, а не нефть или газ.

Работникам, чтобы оставаться востребованными рынком, придется усваивать новые технологии, подстраиваться под задачи нанимателей. Но и при этом лишние руки будут не нужны: за счет новых технологий резко поднимется производительность труда.

Без поддержки государства дополнительные 13 млн человек просто не смогут найти работу. Осваивать в старости новую профессию сложно. На пенсию в 60 лет рассчитывать не придется. Эксперты полагают, что единственным выходом станет создание искусственных рабочих мест. Людей будут занимать хоть чем-нибудь, лишь бы дать им какое-то дело и зарплату.

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