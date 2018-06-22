2018-06-22T15:58:58+03:00
Экономика

Пенсионная реформа даст экономике 13 млн рабочих рук, которые некуда будет приложить

Нас и так ждет гигантская проблема занятости
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Именно рабочие руки экономике будут нужны все меньшеИменно рабочие руки экономике будут нужны все меньшеФото: Евгения ГУСЕВА
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Росстат посчитал, что повышение пенсионного возраста к 2036 году даст в стране на 13 млн. больше работающих, чем при нынешних условиях ухода на отдых. Если ничего не трогать, то через 18 лет в России останется 79 млн. трудоспособных жителей. С реформой их окажется 92 млн.

Вроде бы лишние рабочие руки еще никому не мешали. Но это пока. Эксперты предсказывают, что в будущем количество рабочих мест будет сокращаться.

Ученые Оксфордского университета сделали неутешительный прогноз: уже к 2040 году в мире исчезнет 47% рабочих мест. Проблема занятости населения взлетит на небывалый уровень.

Не похоже, Россию этот тренд обойдет. Год назад директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов на инвестфоруме в Сочи заявил, что к 2025 году страна потеряет 5 млн. рабочих мест.

- Как показывают наши исследования, кроме того, что на пять миллионов сократится количество рабочих мест, еще и к 20 миллионам человек кардинально изменятся требования в их работе, - сказал Варламов.

По мнению эксперта, именно рабочие руки экономике будут нужны все меньше. Окажутся востребованы думающие головы. Главной ценностью станет человеческий капитал, а не нефть или газ.

Работникам, чтобы оставаться востребованными рынком, придется усваивать новые технологии, подстраиваться под задачи нанимателей. Но и при этом лишние руки будут не нужны: за счет новых технологий резко поднимется производительность труда.

Без поддержки государства дополнительные 13 млн человек просто не смогут найти работу. Осваивать в старости новую профессию сложно. На пенсию в 60 лет рассчитывать не придется. Эксперты полагают, что единственным выходом станет создание искусственных рабочих мест. Людей будут занимать хоть чем-нибудь, лишь бы дать им какое-то дело и зарплату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вероятность смягчения условий пенсионной реформы - 40%

Эксперты фонда «Петербургская политика» считают, что пока власть может чувствовать себя сравнительно спокойно. Выдвижение проекта пенсионной реформы хоть и стало малоприятным сюрпризом для россиян, а все же больших волнений не спровоцировало. Ну, посудачили в интернете. Ну, набрала петиция «Не повышать пенсионный возраст» 2 млн подписей. Может, немного обвалился рейтинг доверия к правительству. Но, по большому счету, люди готовы нехотя согласиться на предложенные условия. И это можно считать главной победой тех, кто эту реформу готовил (подробности)

КСТАТИ

Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в Пенсионном фонде в 2 раза больше

10 фактов о пенсиях в разных странах

1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам (подробности)

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