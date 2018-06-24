Евгений Шевчук: Большинство в Приднестровье против вывода российских «голубых касок»

СЕГОДНЯ 16:44 2018-06-24T16:47:03+03:00

Второй президент Приднестровья дал комментарий Радио «Комсомольская правда» по повду резолюции ООН о выводе миротворцев с российским паспортами

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- ООН проголосовала за то, чтобы Россия вывела из Приднестровья своих миротворцев. Какие будут последствия?

- Позиция России, как и Приднестровья, базировалась на том, что, пока противоречия не урегулированы, миротворцы России продолжают поддерживать мир в регионе. В рамках нынешнего формата переговоров. Почему делаются такие заявления? В Молдавии, как и во многих странах, есть радикальные силы. Они подобными заявлениями хотят накалить обстановку. Или готовятся к иному политическому торгу. Можно ожидать обострения и запросы со стороны Молдовы.

- Но Генеральная ассамблея ООН уже требует выводить российских миротворцев. Вопрос не окончательно решен?

- Это рекомендательная резолюция. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от всех участников миротворческой операции. Приднестровье выступало всегда против.

- Почему Украина выступила соавтором этой резолюции?

- Определенные политические круги исходили из следующего: им казалось, что в случае вывода российских миротворцев достичь политической победу в Приднестровье им удастся быстрее. И потом, в рамках своего видения, урегулировать отношения Кишинева и Тирасполя

- Российские миротворцы охраняли склады с боеприпасами в селе Колбасно у границы с Украиной. Есть ли риск после вывода миротворцев, что радикалы завладеют складами?

- Да, эти склады находятся в 10 километрах от границы Украины и Приднестровья. Объект охраняют российские войска. Риски? Они есть. Такие стратегические объекты не могут оставаться без усиленной военизированной охраны.

- Какую роль в принятии этой резолюции мог сыграть самый влиятельный депутат молдавского парламента Владимир Плохотнюк, у которого румынское гражданство?

- В данной ситуации я больше вижу заинтересованность экономических кругов Приднестровья. Многие их активы находятся за рубежом. В Молдове же такие заявления звучали неоднократно и 5, и 7, и 10 лет назад.

- Вы сказали про заинтересованность кругов в Приднестровье. То есть они обратились к Молдове и в ООН. И теперь все ждут, когда это будет реализовано?

- Я не знаю, кто к кому обратился. Думаю, на сегодня экономические интересы людей из Приднестровья предполагают в рамках этого диалога некие экономические уступки.

- Но если конфликт опять разгорится, в игру может вступить Румыния — и последствия будут катастрофичными?

- Мы не знаем нюансов кулуарных соглашений, но такая информация периодически появляется.

- Как в Приднестровье отреагировали на новость о том, что российские миротворцы должны выйти?

- Большинство граждан всегда выступали против вывода российских миротворцев. Российские войска - гарант спокойствия в Приднестровье. В зоне разделения между вооруженными силами Молдавии и Приднестровья они являются сдерживающим фактором. Чтобы противоречия в экономической и политической плоскости не перетекли в агрессивную форму. Ну и зачем выводить миротворцев? Если многолетние переговоры не перешли в некую практическую форму? Миротворцы в Приднестровье поддерживаются большинством.

- Так акции протеста против решения ООН в поддержку миротворцев возможны?

- Возможны.

- Есть силы, которые могут консолидировать силы протеста в Приднестровье?

- Если вопрос перейдет в стадию реализации или негативных активных действий, то можно ожидать поддержки народа.

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