2018-06-25T14:15:45+03:00
Общество

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию

Перед отправкой Белых был обследован врачами
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-губернатор Кировской области Никита БелыхЭкс-губернатор Кировской области Никита БелыхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за получение взятки, этапировали в колонию. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда - это пока составляет тайну", - сказал Мельников.

По его словам, перед отправкой экс-губернатора обследовали медики, так как ранее он жаловался на здоровье.

"Его здоровье позволяло его этапировать", - сказал представитель ОНК.

Говоря о том, куда может быть отправлен Белых, Мельников отметил, что "в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область". При этом, как он подчеркнул, все будет зависеть от решения ФСИН, передает "Интерфакс".

Напомним, 1 февраля текущего года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера, приговорив бывшего губернатора Кировской области к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.

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