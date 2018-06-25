Максим Топилин: «Квот для пожилых сотрудников не будет»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-25T14:18:04+03:00

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По данным исследовательского холдинга «Ромир», повышение пенсионного возраста не одобряют 92% россиян. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил в интервью газете «Известия» мотивы государства. Мы собрали самые важные цитаты.

О цели реформы

Главная цель предложений правительства — увеличение размера пенсии, как нынешних пенсионеров, так и будущих. Поставлена задача увеличивать пенсии выше инфляции. Люди, которые сегодня достигли пенсионного возраста, получат прибавку к пенсии. В 2019 году она должна составить в среднем 1 тыс. рублей с учетом индексаций в феврале и апреле. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15 400 рублей.

О работающих пенсионерах

Правила остаются прежними: пенсии индексируются пенсионерам, которые не работают. Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали.

О повышении пенсионного возраста для льготников

Для тех, кто имеет право на льготное пенсионное обеспечение, то есть работающих во вредных и тяжелых условиях труда, ничего не меняется. Они будут выходить на пенсию в тех же возрастах и при наличии того же стажа. Ничего не поменяется и для тех, кто имеет право на пенсии, которые назначаются по социальным мотивам. Это женщины, которые воспитали пятерых и более детей, те, кто воспитал ребенка-инвалида, ряд других категорий. То же самое относится и к пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф – Чернобыль, Теча и др.

О неравномерном увеличении пенсионного возраста для женщин и мужчин

Практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин. Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше. Это мировые тенденции. С одной стороны, чтобы ресурсы пошли на повышение пенсий, мы должны сблизить возрасты выхода на пенсию. С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные российские традиции, поэтому небольшой разрыв должен сохраняться.

О смертности мужчин

Мужчины в трудоспособном возрасте, к сожалению, уходят из жизни гораздо чаще, чем женщины. Мы будем принимать меры на снижение смертности. Во-первых, пропаганда и мода на здоровый образ жизни, меры борьбы с алкоголизмом и курением. Во-вторых, меры медицинского характера: диспансеризации, раннее выявление заболеваний на ранних стадиях. В-третьих, реформирование страховых механизмов. Чтобы работодатели были заинтересованы в сохранении здоровья своих подчиненных. Мы можем говорить о здоровом образе жизни. Но чтобы получить эффективный результат, должны подключаться экономические стимулы.

О безработицы среди людей предпенсионного возраста

Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки. Если риски возникнут, будем связываться с работодателями.

О квотах рабочих мест для пожилых

У нас есть квоты только для одной категории — это инвалиды. Ни для молодежи, ни для пожилых таких механизмов нет. Думаю, что это нецелесообразно. Мне представляется, что, наоборот, это подтолкнет работодателя обходить механизм.

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