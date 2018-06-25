2018-06-25T14:51:25+03:00
Звезды

Дана Борисова продала квартиру за 19 миллионов рублей

Телеблондинка готовится въехать в новые апартаменты
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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По словам Даны Борисовой, в скором времени она откроет салон красоты в центре МосквыПо словам Даны Борисовой, в скором времени она откроет салон красоты в центре МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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29 июня будет завершена сделка по продаже квартиры Даны Борисовой.

— Продала квартиру за 19 миллионов 800 тысяч рублей. Беру двухкомнатные апартаменты в соседнем с дочкой доме (ребенок телеведущей сейчас живет с отцом — Ред.) в жилом квартале «Онли». Плюс ко всему буду присматривать машину. Мама, пока я была на реабилитации в Таиланде, продала мое авто. Я устала от метро. Скоро буду снова за рулем.

По словам Даны Борисовой, в скором времени она откроет салон красоты в центре Москвы. Мол, сейчас вместе со своей подругой активно занимается обустройством помещения, закупкой всего необходимого для работы.

Напомним: старая квартира Борисовой находится в элитном комплексе «Золотые ключи-2». После реабилитации Дана решила начать новую жизнь, избавиться от плохих воспоминаний, связанных с этим жильем. Мол, в этих стенах она употребляла алкоголь и запрещенные вещества, поэтому сейчас ей неуютно находится в своем «гнезде». Пока телеведущая проживает близ метро Хорошевская на съемной квартире, которую ей оплатил шоумен Андрей Малахов.

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Вернувшись из Таиланда, где Дана Борисова проходила реабилитацию от наркозависимости, ведущая решила избавиться от своей старой квартиры в «Золотых ключах» (подробности)

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